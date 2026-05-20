Baltijas valstu parlamentu Ārlietu komisijas apmeklēs Latvijas Austrumu robežu

(20.05.2026.)

21. un 22.maijā Latvijā norisināsies Baltijas valstu parlamentu Ārlietu komisiju tikšanās. Tās laikā parlamentārieši apmeklēs Latvijas Austrumu robežu, lai klātienē iepazītos ar situāciju, kā arī pārrunātu aktuālos ārpolitikas un drošības izaicinājumus, ar ko saskaras Baltijas valstis saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem apdraudējumiem. 

“Pēdējās nedēļās Baltijas valstis saskaras ar pastiprinātiem drošības izaicinājumiem, tostarp dronu incidentiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpās. Tikšanās laikā diskutēsim par to, kā ciešāk sadarboties, lai stiprinātu kopējo drošību un noturību pret agresorvalstu radītajiem draudiem,” uzsver Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Viņa piebilst, ka deputāti klātienē iepazīsies arī ar topošo Baltijas aizsardzības līniju.

Tikšanās fokusā būs arī plašāks Baltijas valstu ārpolitikas konteksts – Krievijas agresīvā politika, Baltkrievijas iesaiste reģionālās destabilizācijas procesos, kā arī hibrīdapdraudējumi, tostarp migrācijas instrumentalizācija, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņas. Šie izaicinājumi prasa ciešu un koordinētu Baltijas valstu rīcību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Diskusijās piedalīsies arī Aizsardzības ministrijas, Valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, sniedzot praktisku ieskatu aktuālajos drošības jautājumos un operacionālajā gatavībā.

 

Saeimas Preses dienests

