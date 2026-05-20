Izņēmuma gadījumos slimnīcām un aptiekām ļaus iegādāties zāles tieši no ārvalstu ražotājiem

(20.05.2026.)

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija trešdien, 20.maijā, konceptuāli atbalstīja izmaiņas Farmācijas likumā, kas izņēmuma gadījumos slimnīcām un aptiekām atļautu iegādāties zāles tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs.

To varēs darīt, ja attiecīgās zāles Latvijā nebūs pieejamas nepieciešamajā apjomā vai termiņā.

Šobrīd likums neparedz tiesības vispārējā tipa aptiekām un stacionārajām ārstniecības iestādēm ar slēgta tipa aptieku tieši iegādāties zāles citā ES vai EEZ valstī. Patlaban slimnīcām Latvijā zāles jāiegādājas no vietējām zāļu lieltirgotavām.

Likumprojekts arī paredz iespēju nepieciešamības gadījumā ievest arī nereģistrētas zāles, saņemot konkrētas atļaujas, kā arī precizēt tiešo zāļu piegāžu regulējumu no citām ES valstīm.

Tāpat plānots stiprināt sadarbību starp ārstniecības iestādēm un aptiekām situācijās, kad zāles nav pieejamas, un samazināt administratīvos šķēršļus zāļu piegādēm no citām ES valstīm.

Grozījumu mērķis ir nodrošināt pacientiem savlaicīgu piekļuvi nepieciešamajām zālēm, īpaši situācijās, kad Latvijā rodas piegādes traucējumi vai zāļu deficīts. Tas stiprinās veselības aprūpes sistēmas noturību un ārstēšanas nepārtrauktību, norādījuši likumprojekta autori Veselības ministrijā.

Vienlaikus likumprojektā saglabātas stingras pacientu drošības prasības. Zāļu kvalitātes, autentiskuma un izsekojamības uzraudzību arī turpmāk nodrošinās Zāļu valsts aģentūra un Veselības inspekcija, ievērojot ES prasības par zāļu drošuma kontroli un viltojumu novēršanu.

Plānots, ka kārtību un nosacījumus zāļu iegādei no citām ES un EEZ valstīm noteiks Ministru kabinets.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta trīs lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

