Saeimas priekšsēdētāja: Austrumu robežas stiprināšanai jābūt prioritātei ES daudzgadu budžetā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 19.maijā, Saeimas namā tikās ar Somijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju Jusi Hallaaho (Jussi Halla-aho), kurš Latvijā uzturas oficiālā vizītē.
“Latviju un Somiju vieno izcilas divpusējās attiecības un kopīgas intereses gan Baltijas jūras reģionā, gan Eiropā kopumā, tostarp Austrumu robežas stiprināšana Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sarunās. Mūsu sadarbība ir kļuvusi vēl ciešāka kopš Somijas pievienošanās NATO,” uzsvēra Daiga Mieriņa, akcentējot abu valstu vienoto skatījumu uz drošības jautājumiem.
Tikšanās laikā puses apliecināja ciešās Latvijas un Somijas attiecības, kā arī vienoto izpratni par reģiona drošības izaicinājumiem. Abas amatpersonas pārrunāja sadarbību NATO un Eiropas Savienībā, Baltijas jūras reģiona drošību, kā arī pēdējā laika izaicinājumus ar droniem gan Baltijas valstīs, gan Somijā.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka būtiski ir paātrināt lēmumu pieņemšanu par aizsardzības spēju attīstību, ņemot vērā Krievijas radītos ilgtermiņa draudus. Tāpat sarunā tika akcentēts jautājums tirdzniecības attiecībām ar Krieviju un Baltkrieviju, kuras būtu nepieciešams pārskatīt, tostarp atsakoties no tranzīta kravām.
J.Hallaaho pauda gandarījumu par abu parlamentu ciešo sadarbību gan drošības, gan Eiropas politikas jautājumos. Viņš uzsvēra, ka šobrīd Somija arvien vairāk redz Baltijas nozīmīgo lomu kopīgās drošības stiprināšanā. Somijas parlamenta priekšsēdētājs atzinīgi vērtēja Latvijas pozīciju attiecībā pret Krievijas agresiju Ukrainā un būtiskos ieguldījumus aizsardzības stiprināšanā, kas ir nozīmīgi visa reģiona kontekstā.
Amatpersonas pārrunāja arī sadarbību aizsardzības industrijā, tostarp kopīgus projektus, kā, piemēram, “Patria” bruņumašīnu un “Rollo” artilērijas lādiņu ražošanu un dalību dronu koalīcijā. Saeimas priekšsēdētāja aicināja stiprināt sadarbību inovatīvajās tehnoloģijās, izmantojot Latvijas kompetenci šajā jomā.
Sarunā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētājas biedres Zanda Kalniņa-Lukaševica, Antoņina Ņenaševa, Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs un Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
Viesojoties Latvijā, J.Hallaaho tiksies arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kā arī Ministru prezidenti Eviku Siliņu un ārlietu ministri Baibu Braži.
Somijas spīkers viesosies arī NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrā, tiksies ar somugru studiju studentiem Latvijas Universitātē, kā arī apmeklēs Latvijas Okupācijas muzeju.
