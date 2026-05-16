Pirmdien Saeimā notiks diskusija par mākslīgā intelekta izmantošanu parlamenta ikdienā

Saeimā pirmdien, 18.maijā, notiks seminārs “Mākslīgais intelekts deputāta ikdienā: no iespējas līdz nepieciešamībai”, kurā piedalīsies tehnoloģiju eksperti, valsts pārvaldes un drošības jomas pārstāvji, kā arī politiķi, kuri mākslīgo intelektu jau izmanto savā darbā. Diskusiju rīko Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisija.
Diskusiju atklās Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs un Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas priekšsēdētājs Andris Kulbergs.
“Vai mākslīgais intelekts var palīdzēt veidot labāku politiku? Lai veidotu tiešām labu un pārdomātu politiku, deputātiem jāapstrādā daudz informācijas un datu. Mākslīgais intelekts var un tam vajadzētu būt efektīvam palīgam šajā procesā, palīdzot plānot, organizēt un analizēt, lai nonāktu pie labākā risinājuma,” uzsver apakškomisijas priekšsēdētājs Andris Kulbergs.
Semināra pirmajā daļā dalībniekiem tiks sniegs ieskats mākslīgā intelekta rīkos, iespējās un izmantošanā praksē – ar to iepazīstinās apakškomisijas priekšsēdētājs un Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijas valdes loceklis Ēvalds Urtāns. Savukārt Saeimas Drošības birojs stāstīs par potenciāliem riskiem jaunāko tehnoloģiju izmantošanā parlamenta darbā.
Pēc tam notiks paneļdiskusija par to, kā droši un lietderīgi integrēt mākslīgo intelektu deputāta darbā. Diskusijā piedalīsies Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, Mākslīgā intelekta centra vadītāja Guna Puce, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere, Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijas valdes loceklis Ēvalds Urtāns un SIA “Rīgas ūdens” Informāciju tehnoloģiju daļas vadītājs Ojārs Rozenbergs.
Diskusijai varēs sekot līdzi tiešraidē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Seminārs pirmdien, 18.maijā, sāksies pulksten 14.00 Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.
Saeimas Preses dienests