Saeima paplašina jauniešu iespējas piedalīties vēlēšanu iecirkņu darbā

Saeima ceturtdien, 14.maijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā , atsakoties no prasības vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem obligāti iegūt vidējo izglītību, tādējādi paplašinot jauniešu iespējas iesaistīties vēlēšanu iecirkņu darbā.
“Līdz ar šiem grozījumiem jauniešiem jau vidusskolas laikā būs iespēja iesaistīties vēlēšanu iecirkņu darbā, tādējādi veicinot plašāku jauniešu līdzdalību demokrātiskajos procesos. Īpašs gandarījums, ka šī iniciatīva nāca no pašiem jauniešiem,” uzsvēra Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Viņš pateicās 13. Jauniešu Saeimas Valsts pārvaldes komisijas līdzpriekšsēdētājam Markusam Biteniekam, kurš bija viens no šo likuma grozījumu iniciatoriem.
Atbalstu iecerei atteikties no obligātās vidējās izglītības prasības vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem iepriekš pauda arī Centrālā vēlēšanu komisija un vairāku sabiedrisko organizāciju pārstāvji, akcentējot, ka jaunieši jau iepriekš ir aicinājuši atteikties no šāda ierobežojuma.
Vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem ir noteiktas vairākas obligātas prasības, tostarp pilngadības sasniegšana, latviešu valodas zināšanas un līdz šim arī vismaz vidējā izglītība. Ņemot vērā, ka lielākā daļa jauniešu vidējo izglītību iegūst tikai 19 gadu vecumā, šī prasība bija ierobežojošs faktors.
