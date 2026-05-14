Ikgadējā pavasara talkā Saeima sakops Jāņa Čakstes dzimtas māju apkārtni

Saeimas deputāti un darbinieki piektdien, 15.maijā, dosies uz Jāņa Čakstes dzimtas mājām “Auči”, lai ikgadējā pavasara talkā “Dāvana Latvijai” labiekārtotu un sakoptu māju apkārtni.
Parlamenta talcinieki šogad veiks dažādus teritorijas sakopšanas, labiekārtošanas un stādīšanas darbus, turpinot rūpēties par vietu, kas simbolizē Latvijas valsts tapšanu un demokrātijas vērtības.
Saeimas pavasara talka ir simboliska dāvana Latvijai, atzīmējot valsts neatkarības atjaunošanas gadadienu. Šo tradīciju iedibinājis 9.Saeimas priekšsēdētājs Indulis Emsis.
Jau vairāk nekā desmit gadus talka notiek Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči”, kur pakāpeniski veikti teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas darbi – iestādīts augļudārzs un ogulāji, atjaunots zālājs, sakopts vecais parks un liepu aleja, kā arī muzeja jaunās ēkas pamatos ievietota laika kapsula. Aizvadītajā gadā turpināta teritorijas sakārtošana, tostarp atjaunoti celiņi un izveidots akmeņdārzs.
Talka Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči” Jelgavas novada Salgales pagastā piektdien, 15.maijā, sāksies pulksten 11.00.
Saeimas Preses dienests