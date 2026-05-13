Saeima ceturtdien lems par publisko iepirkumu sistēmas reformu

Saeima ceturtdien, 14.maijā, galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas paredz publisko iepirkumu sistēmas reformu.
Lai pilnveidotu operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas izmantošanas un nodošanas kārtību citos procesos, Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Operatīvās darbības likumā. Grozījumi stiprinās valsts spējas cīnīties pret karteļiem, aizsargājot gan tautsaimniecību, gan patērētāju intereses, kā arī paplašinās iespējas atklāt citus smagus noziegumus.
Tāpat deputāti galīgajā lasījumā rīt lems par izmaiņām Augstskolu likumā un ar tām saistītajos likumos. Izmaiņas paredz jaunu augstākās izglītības iestāžu finansēšanas modeli ar lielāku uzsvaru uz rezultātiem un kvalitāti. Galīgajā lasījumā deputāti arī skatīs jaunu Biobanku likuma projektu, kas regulēs cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu un ar tiem saistīto datu ieguvi, apstrādi, uzglabāšanu un izmantošanu zinātniskiem un medicīniskiem nolūkiem.
Saeima galīgajā lasījumā lems par savstarpēji saistītiem grozījumiem Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā, Kredītiestāžu likumā un Latvijas Bankas likumā, kas kopumā veido vienotu regulējuma kopumu finanšu tirgus uzraudzības pilnveidei, pilnveidojot finanšu tirgus uzraudzības regulējumu. Grozījumi nodrošina vienotu uzraudzības pieeju bankām un ieguldījumu brokeriem atbilstoši Latvijas Bankas pilnvarām un Eiropas Savienības regulējumam.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs arī grozījumus Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz paaugstināt administratīvos sodus par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem.
Saeima otrajā lasījumā skatīs jaunu Sporta likuma projektu, kas paredz attīstīt mūsdienīgu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu sporta sistēmu Latvijā, kā arī grozījumus Tūrisma likumā par īstermiņa īres vietām, tostarp dzīvokļiem, ko paredzēts atzīt par tūrisma mītnēm. Tāpat otrajā lasījumā paredzēts lemt par grozījumiem Izglītības likumā, lai stiprinātu pedagogu profesionālo autonomiju un pilnveidotu izglītības iestāžu pārvaldību un sadarbības mehānismus.
Savukārt pirmajā lasījumā deputāti rīt skatīs izmaiņas Notariāta likumā, kas paredz mazināt administratīvo slogu gan notāriem, gan sabiedrībai.
Rītdienas sēdē arī plānots atjaunot 14.Saeimas deputāta pilnvaras Andrim Sprūdam, kurš beidzis pildīt aizsardzības ministra amata pienākumus.
Darba kārtībā ir arī jautājums par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrāto kapitālu” turpmāko virzību.
Saeimas Budžeta komisija lūgusi rītdienas sēdes darba kārtībā iekļaut grozījumus Sabiedriskā labuma organizāciju likumā, kas paredz, ka turpmāk sabiedriskā labuma organizācijas ziedojumos varēs saņemt ne tikai finanšu līdzekļus vai mantas, bet arī pakalpojumus.
Deputāti rīt turpinās izskatīt 7.maija sēdes darba kārtību. Pēc tās deputāti skatīs 14.maija sēdes darba kārtību, kurā ir iekļauti 23 jautājumi.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
