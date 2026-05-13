Paplašinās ziedojumu iespējas sabiedriskā labuma organizācijām – ziedojumos varēs saņemt arī pakalpojumus

Trešdien, 13.maijā, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Sabiedriskā labuma organizāciju likumā, kas paredz, ka turpmāk sabiedriskā labuma organizācijas ziedojumos varēs saņemt ne tikai finanšu līdzekļus vai mantas, bet arī pakalpojumus. Vienlaikus grozījumi paplašinās organizāciju iespējas veidot finanšu līdzekļu uzkrājumus un ieguldīt tos regulētā vērtspapīru tirgū.
“Ar šiem grozījumiem mēs veidojam skaidru un mūsdienām atbilstošu regulējumu, kas paplašina ziedotāju iesaistes iespējas un stiprina sabiedriskā labuma organizāciju finansiālo ilgtspēju. Iespēja saņemt ziedojumus arī pakalpojumu formā – piemēram, juridisko, finanšu vai informācijas tehnoloģiju atbalstu – būtiski atvieglos organizāciju darbu un ļaus tām stabilāk īstenot sabiedrībai nozīmīgus projektus,” uzsver Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Lai komersanti, kas ziedo pakalpojumus, varētu piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, likumprojekts paredz obligātu rakstveida ziedojuma līgumu, kurā norādāma ziedotā pakalpojuma vērtība naudas izteiksmē.
Tāpat grozījumi skaidri nostiprina sabiedriskā labuma organizāciju tiesības veidot finanšu līdzekļu uzkrājumus kredītiestādēs un ieguldīt tos regulētā vērtspapīru tirgū emitētos vērtspapīros. Šāds regulējums ir būtisks organizācijām, kas īsteno ilgtermiņa sabiedriskā labuma projektus, un ļauj saglabāt ziedojumos saņemto līdzekļu vērtību, vienlaikus ievērojot pienākumu tos izlietot konkrētajam ziedojuma mērķim.
Sēdē piedalījās un atbalstu likumprojektam pauda arī vairāku sabiedriskā labuma organizāciju pārstāvji, uzsverot, ka iespēja ziedot pakalpojumus ir būtiska gan organizāciju ikdienas darbības, gan administratīvo procesu nodrošināšanai.
Komisija lēma likumprojektu virzīt izskatīšanai Saeimā un lūgs to atzīt par steidzamu, iekļaujot jau rītdienas, 14.maija, parlamenta sēdē.
