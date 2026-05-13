Uzaicinājums uz preses konferenci par publisko iepirkumu sistēmas reformu

Aicinām mediju pārstāvjus piektdien, 15.maijā, pulksten 11.00 Saeimas Budžeta komisijā uz preses konferenci “Publisko iepirkumu sistēmas reforma: mazāk birokrātijas, vairāk atklātības”.
Par to, kas būtiski mainīsies publiskajos iepirkumos pēc likuma grozījumu pieņemšanas, stāstīs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša. Preses konferencē piedalīsies arī Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš un Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktore Agija Leitāne-Šķēle.
Saeima izmaiņas Publisko iepirkumu likumā galīgajā lasījumā skatīs 14.maija sēdē. Budžeta komisija pirms divām nedēļām noslēdza darbu pie būtiskām izmaiņām šajā likumā, kas paredz ieviest vienkāršāku, elastīgāku un vienlaikus caurskatāmāku pieeju publisko līdzekļu izlietojumam. Grozījumi paredz divas atšķirīgas pieejas iepirkumu organizēšanai – stingri reglamentētus iepirkumus un iepirkumus ar ievērojami lielāku elastību.
Preses konference piektdien notiks Budžeta komisijas zālē, 207. telpā, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.
