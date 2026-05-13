Uzaicinājums uz preses konferenci par publisko iepirkumu sistēmas reformu

(13.05.2026.)

Aicinām mediju pārstāvjus piektdien, 15.maijā, pulksten 11.00 Saeimas Budžeta komisijā uz preses konferenci “Publisko iepirkumu sistēmas reforma: mazāk birokrātijas, vairāk atklātības”.

Par to, kas būtiski mainīsies publiskajos iepirkumos pēc likuma grozījumu pieņemšanas, stāstīs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša. Preses konferencē piedalīsies arī Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš un Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktore Agija Leitāne-Šķēle.

Saeima izmaiņas Publisko iepirkumu likumā galīgajā lasījumā skatīs 14.maija sēdē. Budžeta komisija pirms divām nedēļām noslēdza darbu pie būtiskām izmaiņām šajā likumā, kas paredz ieviest vienkāršāku, elastīgāku un vienlaikus caurskatāmāku pieeju publisko līdzekļu izlietojumam. Grozījumi paredz divas atšķirīgas pieejas iepirkumu organizēšanai – stingri reglamentētus iepirkumus un iepirkumus ar ievērojami lielāku elastību.

Preses konference piektdien notiks Budžeta komisijas zālē, 207. telpā, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.

Mediju ievērībai:

Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 13.maijā
09:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas vadītājas Leilas Rasimas tikšanās ar žurnālistiem un dezinformācijas pētniekiem no Vācijas, Polijas, Itālijas, Grieķijas
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:00  Saeimas frakcijas “Nacionālā apvienība” priekšsēdētāja vietnieces Ilzes Indriksones tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Gudrun Masloch
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
16:00  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un komisiju deputātu tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas parlamenta deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Baltijas valstu parlamentiem delegāciju