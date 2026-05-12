Meklēšanā izsludinātām personām ierobežos identifikācijas dokumentu un e-identitātes izmantošanu

Lai ierobežotu personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu personām, kuras apzināti izvairās no kriminālprocesa vai piespriestā soda izpildes, otrdien, 12.maijā, Saeimas Juridiskā komisija lēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā un grozījumus Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā.
“Šie grozījumi nav vērsti uz dokumentu atņemšanu, bet gan uz to izmantošanas ierobežošanu. Nav pieļaujams, ka meklēšanā izsludinātas personas var brīvi ceļot, attālināti parakstīt dokumentus vai izmantot valsts pakalpojumus. Ar šo regulējumu tiek stiprināta tiesiskās atbildības neizbēgamība, veicināta bēguļojošo personu ātrāka atrašana un liegtas iespējas izvairīties no kriminālprocesa vai soda izpildes. Sēdē izskanēja arī vairāki konstruktīvi priekšlikumi likumprojekta pilnveidošanai, kurus paredzēts vērtēt turpmākajā tā izskatīšanā,” uzsver Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Grozījumi veido savstarpēji papildinošu regulējumu, kas aptver gan klātienes, gan digitālo identitāti. Personu apliecinošu dokumentu likuma grozījumi paredz iespēju ierobežot vai apturēt personu apliecinošu dokumentu izmantošanu aizdomās turētām, apsūdzētām vai notiesātām personām, kuras apzināti izvairās no izmeklēšanas, tiesas vai soda izpildes, savukārt Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma grozījumi - ierobežot piekļuvi elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ar tiem saistītajiem e‑pakalpojumiem.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests