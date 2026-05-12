Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latvijas un Dānijas sadarbība ir būtiska daļa no NATO atturēšanas politikas un aizsardzības stiprināšanas

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica 12.maijā Kopenhāgenā tikās ar Dānijas parlamenta vicespīkeru un Ārpolitikas komitejas pagaidu priekšsēdētāju Karstenu Hengi (Karsten Hønge), lai pārrunātu abu valstu sadarbības aktualitātes drošības un ekonomikas jomās.
“Krievijas ilgtermiņa draudi Eiropas drošībai prasa ciešu un koordinētu sabiedroto rīcību. Latviju un Dāniju vieno skaidra izpratne par šiem izaicinājumiem, un mūsu sadarbība ir būtisks elements kopējā drošības arhitektūrā, kas stiprina NATO atturēšanas un aizsardzības spējas,” norādīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājas biedre izteica pateicību par Dānijas ieguldījumu Latvijas un NATO Austrumu flanga drošībā, stiprinot aizsardzību pret Krievijas draudiem ilgtermiņā.
“Dānijas iesaiste NATO daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” vadībā un militāro spēju nodrošināšana NATO daudznacionālajai brigādei Latvijā ir būtisks ieguldījums reģiona drošībā. Mēs augstu vērtējam šo ieguldījumu un ar gandarījumu arī šogad atkārtoti uzņemsim Dānijas militāro kontingentu Latvijā,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Amatpersonas pārrunāja arī ekonomikas aktualitātes, jo īpaši sadarbību inovāciju jomā un kvantu tehnoloģijās. Vicespīkere akcentēja Latvijas Universitātes un Kopenhāgenas Universitātes parakstīto sadarbības memoranda kvantu nozarē, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes noslēgto sadarbības memoranda ar Dānijas Nīlsa Bora institūtu pavērtās iespējas.
“Latvijai un Dānijai ir lielisks pamats kopīgiem pētniecības projektiem, īpaši kvantu jomā, studentu un akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņai, kā arī inovāciju pārnesei uz tautsaimniecību. Šī sadarbība paver iespējas attīstīt nākotnes tehnoloģijas un stiprināt abu valstu konkurētspēju,” pauda Z.Kalniņa-Lukaševica.
Abu valstu amatpersonas piekrita, ka cieša sadarbība gan drošības stiprināšanā, gan inovāciju attīstībā ir būtiska stabilitātei un izaugsmei Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā.
Z.Kalniņai-Lukaševicai darba vizītes Dānijā ietvaros plānota arī tikšanās ar Dānijas parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāju Stefenu Holmi Heledī (Steffen Holme Helledie).
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333605811/
Izmantošanas noteikumi: www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests