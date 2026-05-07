Latvijā notiek Ziemeļvalstu un Baltijas jūras valstu parlamentu drošības forums

Lai pārrunātu aktuālos drošības izaicinājumus un stiprinātu sadarbību aizsardzības jomā, no 6. līdz 8.maijam Latvijā norisinās Ziemeļvalstu un Baltijas jūras valstu parlamentu aizsardzības komisiju ikgadējais drošības un aizsardzības forums.
“Mainīgajos ģeopolitiskajos apstākļos drošība vairs nav pašsaprotama - tā ir jāstiprina ar ciešu sadarbību un savlaicīgu rīcību. Šis forums ir būtiska platforma, kur parlamentārā līmenī vienojamies par kopīgu redzējumu,” uzsver Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Dalībvalstu parlamentu aizsardzības komisiju pārstāvji forumā diskutēs par drošības tendencēm un aizsardzības prioritātēm, vienlaikus saskaņojot nostājas un stiprinot savstarpējo uzticēšanos. Foruma darba kārtībā paredzētas dalībvalstu delegāciju diskusijas par aktuālajiem izaicinājumiem drošības un aizsardzības jomā, tikšanās ar pārstāvjiem no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Zemessardzes, Krīžu vadības centra, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra un Aizsardzības ministrijas. Foruma laikā notiks vizīte Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku aviācijas bāzē, kā arī tikšanās ar Valsts aizsardzības dienesta karavīriem.
Foruma norise Latvijā apliecina Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona valstu kopīgo apņemšanos stiprināt drošību un aizsardzības sadarbību, reaģējot uz mūsdienu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem.
Forumu rīko Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Dalībvalstu parlamentu Aizsardzības komisiju sanāksmes notiek pēc rotācijas principa, un to darba sēdes ir slēgtas.
