Ceturtdien Saeimā notiks ekonomiskās politikas debates

Ceturtdien, 7. maijā, Saeimā norisināsies ekonomiskās politikas debates, kurās deputāti skatīs Latvijas Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam 2026. gada Progresa ziņojumu un pārrunās jautājumus par Latvijas ekonomikas izaugsmes veicināšanu un prioritātēm turpmākajos gados.
Lai pilnveidotu operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas izmantošanas un nodošanas kārtību citos procesos, Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Operatīvās darbības likumā. Grozījumi stiprinās valsts spējas cīnīties pret karteļiem, aizsargājot gan tautsaimniecību, gan patērētāju intereses, kā arī paplašinās iespējas atklāt citus smagus noziegumus.
Saeima galīgajā lasījumā lems par savstarpēji saistītiem grozījumiem Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā, Kredītiestāžu likumā un Latvijas Bankas likumā, kas kopumā veido vienotu regulējuma kopumu finanšu tirgus uzraudzības pilnveidei, pilnveidojot finanšu tirgus uzraudzības regulējumu. Grozījumi nodrošina vienotu uzraudzības pieeju bankām un ieguldījumu brokeriem atbilstoši Latvijas Bankas pilnvarām un Eiropas Savienības regulējumam.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs arī grozījumus Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz paaugstināt administratīvos sodus par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūgusi darba kārtībā iekļaut un otrajā lasījumā izskatīt grozījumus Tūrisma likumā. Tie paredz īstermiņa īres vietas, tostarp dzīvokļus, atzīt par tūrisma mītnēm, precizē darījumu tūrisma definīciju un vienkāršo kūrorta statusa piešķiršanu pašvaldībām.
Darba kārtībā ir arī jautājums par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrāto kapitālu” turpmāko virzību.
Saeimas 7.maija sēdes darba kārtībā iekļauti 14 jautājumi.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests