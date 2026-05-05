Jelgavā Saeimas deputāti un jaunieši kopīgi atzīmēs Demokrātijas nedēļu un Eiropas dienu

Atzīmējot Demokrātijas nedēļu un Eiropas dienu, piektdien, 8.maijā, Jelgavā notiks Saeimas deputātu un jauniešu tikšanās, kurā īpaša uzmanība tiks veltīta līdzdalībai, Eiropas aktuālajiem lēmumiem un jauniešu lomai Eiropas nākotnes veidošanā.
“Eiropas diena dod iemeslu svinēt iespējas, ko sniedz mūsu ciešā sadarbība ar līdzīgi domājošajām valstīm Eiropā. Piederība Eiropas vērtībām balstās demokrātijā, tādēļ arī pasākuma fokusā ir jauniešu līdzdalība,” uzsver Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesiem, to ietekmi uz ikdienas dzīvi un jauniešu iespējām tajos aktīvi iesaistīties.
Tikšanās laikā plānots radīt vidi ideju apmaiņai, veicināt jaunu iniciatīvu un projektu veidošanos, kā arī iedrošināt jauniešus paust savu viedokli un iesaistīties demokrātiskos procesos. Ikviens interesents aicināts piedalīties diskusijās un sarunās, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes līdzdalībā.
Pasākumu atklās Edmunds Cepurītis un biedrības “Klubs Māja” valdes priekšsēdētājs Daniēls Zeltiņš. Diskusiju dalībniekus uzrunās arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Anne Mete‑Vestergrāda un Īrijas vēstniece Latvijā Marsela Smita.
Dalībnieki diskutēs par Eiropu un lēmumu pieņemšanu , tostarp jauniešu iesaistes iespējām, Eiropas Parlamenta perspektīvām, aktualitātēm un prioritātēm, kā arī aktualizēs nacionālo skatījumu un praktisko pieredzi – projektu īstenotāju un jauniešu stāstus.
Pasākumā notiks “Iespēju birža”, kur ikviens varēs iepazīt dažādas līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes iespējas, kā arī “Demokrātijas kafejnīca” – brīvas sarunas par Eiropu ar politiķiem, ekspertiem un jauniešu līderiem. Noslēgumā notiks paneļdiskusija “Jaunieši kā Eiropas nākotnes veidotāji – kā stiprināt Eiropu ar jauniešu balsīm?”
Pasākums 8.maijā sāksies pulksten 12.00 Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Mātera ielā 44 , Jelgavā. Pasākumu Jelgavas Valsts ģimnāzijā rīko Saeimas Eiropas lietu komisija sadarbībā ar biedrību “Klubs “Māja”, un to atbalsta Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Savukārt pie Saeimas nama Jēkaba ielā 11, Rīgā, no 5. līdz 11.maijam ikviens ir aicināts nofotografēties pie Eiropas dienai – 9.maijam – veltītās “foto sienas”. Nāc, iepazīsties ar sveicieniem Eiropas dienā dažādās Eiropas valodās! Fotografējies un dalies ar saviem mirkļiem, svinot Eiropu, kas balstās kopīgās vērtībās – mierā, brīvībā, demokrātijā un solidaritātē –, un vieno cilvēkus pāri robežām.
