Cilvēkiem, kuri nevar dienēt, ļauj atbalstīt Zemessardzi ar zināšanām un prasmēm

Saeima ceturtdien, 30.aprīlī, pieņēma izmaiņas Zemessardzes likumā. Tās paplašina Zemessardzes personālsastāvu, precizē uzņemšanas un dienesta kārtību, uzlabo sociālās garantijas un ievieš jauninājumu – Zemessardzes atbalstītāja statusu.
Zemessardzes atbalstītāja statuss paredz iespēju sniegt atbalstu Zemessardzei tiem cilvēkiem, kuri veselības vai vecuma dēļ nevar dienēt, bet vēlas sniegt ieguldījumu ar savām zināšanām un prasmēm. Par atbalstītājiem varēs kļūt Latvijas pilsoņi no 18 gadiem. Atbalstītājiem noteiktas arī drošības un reputācijas prasības, iesaistes kārtība vienību mācībās un uzdevumu nodrošināšanā, kā arī sociālie un materiālie atbalsta nosacījumi.
Tāpat par Zemessardzes atbalstītāju varēs kļūt sabiedriska organizācija vai to apvienība. Ministru kabinets noteiks atbalstītāja statusa piešķiršanas nosacījumus un kārtību.
Likuma izmaiņas arī paredz, ka izglītības iestādes un darba devēji varēs atbrīvot zemessargus no mācībām un darba pienākumiem līdz pusotram gadam ne tikai dalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, bet arī dalībai apmācībās pirms un pēc šādiem uzdevumiem. Izmaiņas tostarp paredz zemessargam piešķirt 20 kalendāra dienas ilgu apmaksātu atpūtas laiku pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas.
Likums paredz iespēju noteikt daļēju kompensāciju gadījumos, kad zemessarga bojāeja vai veselības bojājums noticis dienesta laikā, bet nav saistīts ar tiešo uzdevumu veikšanu vai ļaunprātību.
Turpmāk Zemessardzē varēs ieskaitīt arī valsts aizsardzības dienesta un rezerves karavīrus. Tāpat Zemessardzē varēs uzņemt arī tos Latvijas pilsoņus, kuri pilda dienestu iekšlietu iestādēs. Tādējādi šie strādājošie varēs iegūt militārās zināšanas, jo līdz šim likums to liedza.
Tāpat likuma grozījumi noteic Zemessardzes veterāna atbildību, tostarp paredzot nosacījumus par veterāna prettiesisku rīcību.
Saeimas Preses dienests