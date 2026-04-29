Aicina piedalīties asinsdonoru dienā pie Saeimas nama

(29.04.2026.)

Ceturtdien, 7. maijā, pie Saeimas nama notiks asinsdonoru diena, kurā piedalīsies Saeimas deputāti un darbinieki, un aicināti ziedot asinis ir arī citi interesenti.

Valsts asinsdonoru centra (VADC) specializētais autobuss pie Saeimas nama, Jēkaba ielā, būs no pulksten 10.00 līdz 14.00.

Dodoties ziedot asinis, ir jābūt labai pašsajūtai. Ierodoties VADC autobusā, asins donoriem jāuzrāda pase, eID karte vai vadītāja apliecība, kā arī bankas konta numurs, ja ziedotājs vēlas saņemt naudas kompensāciju. 

Pirms asins ziedošanas VADC tīmekļvietnē iespējams aizpildīt donora anketu un izdrukātu ņemt līdzi, lai asins ziedošana noritētu raitāk. Anketu vēlams aizpildīt ne ātrāk kā trīs dienas pirms asins ziedošanas.

Viena ziedošanas reize - tā ir iespēja palīdzēt līdz pat trim nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Asins nodošanas procedūra neaizņem vairāk par pusstundu. Tā sniedz gandarījumu par palīdzību citiem grūtā brīdī, kā arī uzlabo donora veselību, tostarp palīdz atjaunot asins sastāvu.

Plašāka informācija VADC tīmekļvietnē www.vadc.gov.lv.

 

Saeimas Preses dienests

