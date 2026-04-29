Saeimas delegācija vizītē Polijā aicina vēl ciešāk stiprināt stratēģisko partnerību un dialogu drošības jomā

“Polija ir viena no Latvijas nozīmīgākajām stratēģiskajām partnerēm, kurai ir izšķiroša loma mūsu reģiona drošībā, noturībā un savienojamībā,” tiekoties ar Polijas augstākajām amatpersonām, uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa.
Saeimas priekšsēdētājas biedre un viņas vadītā delegācija šonedēļ darba vizītē apmeklēja Varšavu, kur ar Polijas augstākajām amatpersonām pārrunāja aktuālos reģionālās drošības izaicinājumus, parlamentārās sadarbības stiprināšanu un abu valstu ekonomisko interešu aizstāvību Eiropas Savienībā.
Vizītes laikā Saeimas deputāti tikās ar Polijas prezidenta kancelejas Starptautiskās politikas biroja vadītāju Marčinu Pšidaču un Seima Nacionālās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju Andžeju Gržibu, uzsverot nepieciešamību pēc vēl ciešākas darbību koordinācijas NATO ietvaros. Tāpat parlamentārieši Polijā tikās ar Nacionālās drošības biroja pārstāvjiem un Polijas–Latvijas parlamentārās sadarbības grupas vadītāju Robertu Telusu un deputātiem.
A.Ņenaševa akcentēja: “Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā mums maksimāli īsā laikā jāstiprina NATO aizsardzības un atturēšanas spējas, atbilstoši reaģējot uz Krievijas radītajiem draudiem. Vienlaikus Baltijas valstīm un Polijai ir būtiski koordinēt diplomātiskos centienus, lai pārliecinātu ASV saglabāt un palielināt savu militāro klātbūtni reģionā.”
Reģiona noturībai ir kritiski svarīgi veicināt Latvijas–Polijas kopprojektus aizsardzības industrijā, tikšanās laikā norādīja Saeimas priekšsēdētājas biedre. Puses pārrunāja Dronu koalīcijas aktualitātes un A.Ņenaševa uzsvēra iespējas stiprināt sadarbību dronu industrijā un tehnoloģijās, aicinot Polijas ražotājus testēt savus produktus Latvijā un piedalīties starptautiskajā Dronu samitā, kas norisināsies maija beigās Rīgā.
Sarunās tika pārrunāti arī izglītības un kultūras sadarbības jautājumi. “Poļu tautas vēsture, kultūra un valoda ir neatņemama Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Tā veido stabilu pamatu mūsu tautu savstarpējai sapratnei arī mūsdienu sarežģīto politisko izaicinājumu apstākļos,” sarunā ar Seima priekšsēdētāja vietnieku Šimonu Holovņu uzsvēra A.Ņenaševa, augstu novērtējot Latvijas un Polijas aktīvo un regulāro politisko dialogu.
Vizītes ietvaros Latvijas delegācija apmeklēja Neatkarības cīnītāju un Polijas Tautas Republikas politisko ieslodzīto muzeju, kā arī tikās ar Varšavas Universitātes Baltistikas nodaļas mācībspēkiem un studentiem, kuri aktīvi veicina latviešu valodas un kultūras atpazīstamību Polijā.
Noslēdzot vizīti, A.Ņenaševa uzsvēra, ka reģionālās sadarbības stiprināšana gan Baltijas valstu un Polijas, gan NB8 un Polijas formātos ir Latvijas ārpolitikas prioritāte, kas ietver gan drošības dimensiju, gan kopīgas rūpes par valodu un kultūras saišu saglabāšanu. Vizīte apliecina Latvijas un Polijas vienoto izpratni par Eiropas drošības prioritātēm un abu valstu apņēmību stiprināt parlamentāro sadarbību kā būtisku starptautisko attiecību instrumentu.
Kopā ar A.Ņenaševu Saeimu vizītē pārstāvēja deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītājs un Ārlietu komisijas sekretārs Juris Viļums, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/55235706773/
Saeimas Preses dienests