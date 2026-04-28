Edvards Smiltēns Ķīnas vēstniekam: Krievija jāsauc pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem

(28.04.2026.)
Galerija

“Krievija savā imperiālistiskajā domāšanā uzskata, ka var darīt it visu, ko grib, taču šai patvaļai ir jādara gals. Krievijai ir jāsaņem sods par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem,” sacīja Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns otrdien, 28.aprīlī, parlamentā tiekoties ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Tanu Sungeņu (Tang Songgen).

E.Smiltēns un Ķīnas vēstnieks pārrunāja iespējas stiprināt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), tostarp tās Drošības padomes, lomu konfliktu risināšanā. Sarunā izcelts atbalsts starptautiskajos noteikumos balstītajai kārtībai, kā arī valstu suverenitātei un teritoriālajai integritātei.

Puses pārrunāja ne vien Ukrainā, bet arī Tuvajos Austrumos notiekošo un tā ietekmi uz mieru un ekonomisko stabilitāti pasaulē.

Kā akcentēja E.Smiltēns, krīzes šajos trauksmainajos apstākļos ir nepārtrauktas, mainot ierasto ritējumu un mudinot mūs meklēt jaunus veidus, kā pielāgoties un palīdzēt diplomātijai atgūt savas kādreizējās spējas.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333362118
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 28.aprīlī
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas sekretāra Edvarda Smiltēna tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Tang Songgen
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
14:00  Konference “Rusifikācija un padomju koloniālisms Latvijā: juridiski un sociālekonomiski aspekti”
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde