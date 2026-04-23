Latvijas un Francijas deputāti vienisprātis par demokrātijas aizsardzību kā kopīgu atbildību

Šajos trauksmainajos laikos mums kopā jāstāv sardzē par demokrātiju, aizstāvot mūsu kopīgās vērtības, uzsvēra Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, ceturtdien, 23.aprīlī, parlamentā uzņemot Francijas Republikas Senāta Francijas-Baltijas valstu parlamentārās sadraudzības grupas delegāciju.
Latviju un Franciju vieno ne vien izcila draudzība, bet arī kopīgas vērtības, akcentēja E.Smiltēns, kurš arī vada Saeimas deputātu grupu sadarbības veicināšanai ar Francijas parlamentu. Deputāti pārrunāja cīņu pret dezinformāciju, īpaši izceļot jautājumu par sociālajiem tīkliem.
Gan Latvijas, gan Francijas parlamentu pārstāvji bija vienisprātis par aizsardzību un drošību kā kopīgu prioritāti. Francija Baltijas valstīm ir būtisks partneris drošības jomā un sabiedrotais NATO ietvaros. Francija ne vien stiprina alianses paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu Igaunijā, bet arī patrulē Baltijas gaisa telpā.
Puses bija vienotas atbalstā Ukrainai. Krievijas karš Ukrainā vēl plašāk izgaismojis agresorvalsts Krievijas dabu. Nekad vairs nevarēs būt tā, kā agrāk, akcentēja E.Smiltēns. Tāpat sarunā izcelta cīņa pret Krievijas radītajiem kibrīdapdraudējumiem un drošība digitālajā vidē.
Pārrunātas arī iespējas stiprināt sadarbību ekonomikā, sarunā īpaši izceļot arī Latvijas amatniecības tradīcijas.
Tāpat deputāti sprieda par kultūru un izglītību, tostarp franču valodas apguvi. Latvijā īstenojot pāreju uz otro svešvalodu skolās kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, franču valodas apguve kļūst arvien populārāka, un Francijas atbalsts palīdz veicināt franču valodas pedagogu sagatavošanu Latvijā.
Deputāti izcēla parlamentāro kontaktu nozīmību ciešākas sadarbības stiprināšanai arī citās jomās. Viesojoties Latvijā, Francijas pārstāvji tikās arī ar Ārlietu komisijas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, kā arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333249810
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests