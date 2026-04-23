Pagarina Latvijas karavīru dalību ANO starptautiskajā miera uzturēšanas operācijā Tuvajos Austrumos

(23.04.2026.)

Saeima ceturtdien, 23.aprīlī, lēma pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) starptautiskajā operācijā “United Nations Truce Supervision Organization” (UNTSO) līdz 2028.gada 1.maijam. 

UNTSO militārie novērotāji uzturas Tuvajos Austrumos, lai uzraudzītu pamieru, tā līgumus, novērstu atsevišķu incidentu saasināšanos un palīdzētu citām ANO miera uzturēšanas operācijām reģionā.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju Gazas joslā, Rietumkrasta teritorijās un plašākā Tuvo Austrumu reģionā, drošības situācija Izraēlā vērtējama kā nestabila, augsts apdraudējuma līmenis ir arī blakus esošajās valstīs – Libānā, Sīrijā un Ēģiptē. Tāpēc UNTSO operācija ir pierādījusi, ka tā saglabā savu nozīmi un veic uzdevumus arī militāru saspīlējumu laikā, it īpaši situācijai stabilizējoties, norādīts lēmuma projekta anotācijā.

Šīs starptautiskās miera uzturēšanas operācijas mērķis ir atjaunot un uzturēt starptautisko mieru un drošību, kā arī atturēt no agresijas vai citiem miera pārkāpumiem. Tajā iesaistītajam personālam nav tiesību piedalīties karadarbībā, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pašaizsardzības nolūkā.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 23.aprīlī
09:00  Saeimas 2026. gada 23. aprīļa kārtējā sēde
10:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
12:40  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Francijas parlamentu vadītāja Edvarda Smiltēna un grupas deputātu tikšanās ar Francijas Republikas Senāta Francijas-Baltijas valstu parlamentārās sadraudzības grupas delegāciju
17:00  2026. gada 23. aprīļa atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta