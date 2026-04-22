Daiga Mieriņa Apvienotajā Karalistē: Eiropai NATO ietvaros jāstiprina neatkarība militāro spēju attīstībā

“Mums, Eiropai, ir ārkārtīgi svarīgi NATO ietvaros stiprināt neatkarību militāro spēju attīstībā,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 22.aprīlī, tiekoties ar Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāju seru Lindsiju Hoilu (Lindsay Hoyle), kā arī parlamenta Lordu palātas priekšsēdētāju lordu Maiklu Forsaitu (Michael Forsyth).
Puses bija vienisprātis, ka Krievija turpina būt lielākais drauds Eiropai. Kā akcentēja D.Mieriņa, mums jādara viss, lai Eiropa arī turpmāk būtu spēcīga, demokrātiska. Arī šajos ģeopolitiski trauksmainajos laikos mūs vieno kopīga izpratne par apdraudējumu Eiropai un ciešais atbalsts Ukrainai. Krievijai ir jāzina sava vieta.
D.Mieriņa gan ar Pārstāvju palātas, gan ar Lordu palātas vadītājiem pārrunāja atbalstu Ukrainai, esot vienisprātis par to, ka šis jautājums nedrīkst pazust no starptautiskās dienaskārtības, neskatoties uz Tuvajos Austrumos un Persijas līcī notiekošo. D.Mieriņa akcentēja, ka prioritātei ir jābūt paredzamam, ilgtermiņa atbalstam Ukrainai, un atzinīgus vārdus veltīja Lielbritānijas līderībai un kompetenci sankciju jautājumos.
Dzīvojot kaimiņos agresorvalstīm, esam daudz mācījušies arī stāties pretim dažādiem hibrīdapdraudējumiem. Apvienotā Karaliste var daudz mācīties no Latvijas sabiedrības noturības jomā. “Vairs neeksistē frontes pirmās un otrās līnijas. Militārajos konfliktos ir iesaistītas visas sabiedrotās,” uzsvēra D.Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās Apvienotajai Karalistei par būtisko ieguldījumu mūsu reģiona atturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanā. “Mēs augstu novērtējam ciešo sadarbību ar Apvienoto Karalisti, īpaši kopīgi vadot starptautisko dronu koalīciju Ukrainas atbalstam,” akcentēja D.Mieriņa.
“Latvijā strauji attīstītās aizsardzības industrija un infrastruktūra, īpaši dronu jomā. Viena no galvenajām priekšrocībām dronu ražošanai un izstrādei Latvijā ir ekosistēma, tai skaitā infrastruktūra,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
Sarunā izcelta arī sadarbība ekonomikā. Apvienotā Karaliste ir ceturtais lielākais Latvijas eksporta tirgus, un saskatām vēl ciešākas sadarbības iespējas, tostarp arī kokmateriālu un koka izstrādājumu nozarē.
Pārspriežot parlamentāro kontaktu stiprināšanas iespējas, D.Mieriņa aicināja Apvienotās Karalistes parlamentā izveidot deputātu sadraudzības grupu ar Latviju.
Tāpat, viesojoties parlamentā, D.Mieriņa un viņas vadītā delegācija tikās ar Aizsardzības komisijas priekšsēdētāju Tanmandžītu Singu Dezi (Tanmanjeet Singh Dhesi), kā arī Nacionālās drošības stratēģijas kopīgās komisijas priekšsēdētāju Metu Vesternu (Matt Western).
Kopā ar D.Mieriņu vizītē Apvienotajā Karalistē līdz 22.aprīlim atrodas arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
