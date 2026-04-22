Deputāti pieprasīs skaidru grafiku digitālo sistēmu izstrādei drošai vēlēšanu norisei

(22.04.2026.)
Galerija

“No Valsts Digitālās attīstības aģentūras sagaidām jaunu darbu grafiku Saeimas vēlēšanu raitai nodrošināšanai, un esam aicinājuši aģentūru par to informēt deputātus komisijas sēdē 30. aprīlī. Sēdē uzklausīsim valsts kapitālsabiedrību pārstāvjus par viņu kapacitāti un iespējām pabeigt darbus noteiktajā termiņā. Darbu pie dažādu scenāriju izstrādes turpina arī Centrālā vēlēšanu komisija, kas ir gatava nodrošināt drošu un caurskatāmu vēlēšanu procesa norisi arī situācijā, ja kāda no nepieciešamajām sistēmām netiks izstrādāta,” trešdien, 22.aprīlī, pēc Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes uzsvēra tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti trešdienas sēdē uzklausīja Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA), Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus saistībā ar gatavošanos 3. oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.

Sēdes laikā VDAA skaidroja savu motivāciju līguma laušanai ar uzņēmumu “RIX Technologies” un lēmumu vēlēšanu norisei nepieciešamo sistēmu programmēšanai slēgt līgumu ar valsts kapitālsabiedrībām “LMT”, “Tet” un “Latvijas valsts meži”. VDAA direktors Valdis Pusvācietis norādīja, ka no uzņēmuma “RIX Technologies” nebija saņemta neviena piegāde, kā to paredzēja līgums. Galējais termiņš darbu pabeigšanai ir 30. jūnijs, tādēļ vairs nebija iespēju vilcināties, un tika meklēti citi risinājumi, kā nodrošināt sistēmu izstrādi noteiktajā termiņā.

Lai noslēgtu līgumu par sistēmu izstrādi ar valsts kapitālsabiedrībām, VARAM gatavos informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam 28. aprīļa sēdei, kurā pozitīva lēmuma gadījumā varēs slēgt līgumu par darbu izpildi. Programmēšanas darbu piegādes plānots veikt reizi nedēļā, lai līdz 30. jūnijam pabeigtu darbu pie elektroniskā vēlētāju reģistra un citām nepieciešamajām sistēmām.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde par šo jautājumu notiks 30. aprīlī plkst. 12:35.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 22.aprīlī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde (turpinājums)
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
12:15  Saeimas Ārlietu komisijas un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātu tikšanās ar Francijas Republikas Senāta Francijas-Baltijas parlamentārās sadraudzības grupas delegāciju
15:30  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Oļega Burova tikšanās ar Francijas Republikas Senāta Francijas-Baltijas parlamentārās sadraudzības grupas delegāciju