Deputāti pieprasīs skaidru grafiku digitālo sistēmu izstrādei drošai vēlēšanu norisei

“No Valsts Digitālās attīstības aģentūras sagaidām jaunu darbu grafiku Saeimas vēlēšanu raitai nodrošināšanai, un esam aicinājuši aģentūru par to informēt deputātus komisijas sēdē 30. aprīlī. Sēdē uzklausīsim valsts kapitālsabiedrību pārstāvjus par viņu kapacitāti un iespējām pabeigt darbus noteiktajā termiņā. Darbu pie dažādu scenāriju izstrādes turpina arī Centrālā vēlēšanu komisija, kas ir gatava nodrošināt drošu un caurskatāmu vēlēšanu procesa norisi arī situācijā, ja kāda no nepieciešamajām sistēmām netiks izstrādāta,” trešdien, 22.aprīlī, pēc Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes uzsvēra tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti trešdienas sēdē uzklausīja Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA), Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus saistībā ar gatavošanos 3. oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.
Sēdes laikā VDAA skaidroja savu motivāciju līguma laušanai ar uzņēmumu “RIX Technologies” un lēmumu vēlēšanu norisei nepieciešamo sistēmu programmēšanai slēgt līgumu ar valsts kapitālsabiedrībām “LMT”, “Tet” un “Latvijas valsts meži”. VDAA direktors Valdis Pusvācietis norādīja, ka no uzņēmuma “RIX Technologies” nebija saņemta neviena piegāde, kā to paredzēja līgums. Galējais termiņš darbu pabeigšanai ir 30. jūnijs, tādēļ vairs nebija iespēju vilcināties, un tika meklēti citi risinājumi, kā nodrošināt sistēmu izstrādi noteiktajā termiņā.
Lai noslēgtu līgumu par sistēmu izstrādi ar valsts kapitālsabiedrībām, VARAM gatavos informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam 28. aprīļa sēdei, kurā pozitīva lēmuma gadījumā varēs slēgt līgumu par darbu izpildi. Programmēšanas darbu piegādes plānots veikt reizi nedēļā, lai līdz 30. jūnijam pabeigtu darbu pie elektroniskā vēlētāju reģistra un citām nepieciešamajām sistēmām.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde par šo jautājumu notiks 30. aprīlī plkst. 12:35.
Saeimas Preses dienests