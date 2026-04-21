Centrālajai statistikas pārvaldei būs jāpublicē informācija par uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar Krieviju vai Baltkrieviju

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien, 21.aprīlī, konceptuāli atbalstīja Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma grozījumus, kas paredz pienākumu Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP) publicēt informāciju par uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar Krieviju vai Baltkrieviju. Komisija lūgs Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Izmaiņas nepieciešamas, lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību cīņā pret agresorvalstīm, norādījuši likumprojekta iesniedzēji – Saeimas deputāti.
Paredzēts, ka CSP būs jāpublicē dati par Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas veic preču eksportu vai importu ar Krieviju vai Baltkrieviju, norādot eksportētāja un importētāja identifikācijas numuru un nosaukumu.
Vienlaikus paredzēts, ka uz šo informāciju neattieksies likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktie konfidencialitātes ierobežojumi attiecībā uz datiem, kas iegūti no nodokļu administrācijas.
Likumprojekta autori uzsvēruši, ka nav pieļaujama agresorvalstu budžeta ieņēmumu veicināšana no Latvijā reģistrētu uzņēmumu sadarbības ar tām laikā, kad agresorvalstis turpina pilna mēroga iebrukumu Ukrainā un apdraud tās neatkarību.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl jāpieņem Saeimai.
