Komisijā skatīs institūciju gatavību Saeimas vēlēšanu norisei

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti trešdien, 22. aprīlī, pulksten 10.00 sanāks uz komisijas sēdi, lai skatītu jautājumus, kas saistīti ar Saeimas vēlēšanu sagatavošanu un normatīvā regulējuma pilnveidi vēlēšanu komisiju darbā.
“Mēs rūpīgi sekojam līdz situācijai, lai jau laicīgi būtu skaidrība par Saeimas vēlēšanu norisi 3. oktobrī. Sasaucot komisijas sēdi, vēlamies pārliecināties, ko institūcijas ir darījušas, lai novērstu šaubas par digitālo sistēmu drošību pēc kriminālprocesa ierosināšanas pret uzņēmumiem, kuri bija iesaistīti šo sistēmu izstrādē,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Sēdes laikā paredzēts uzklausīt Centrālās vēlēšanu komisijas un Valsts digitālās attīstības aģentūras ziņojumu par atbildīgo institūciju līdz šim paveikto un turpmāk plānotajām darbībām Saeimas vēlēšanu veiksmīgai norisei. Uz sēdi aicināti arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvji.
Komisija sēdē diskutēs arī par iespējamiem grozījumiem Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.
