Parlamentā norisināsies Saeimas un NVO forums “Kopīgas vērtības. Kopīga valsts”

Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums “Kopīgas vērtības. Kopīga valsts” norisināsies piektdien, 17.aprīlī, un tajā deputāti tiksies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai vērtētu savstarpējo sadarbību un vienotos par kopīgiem principiem tās stiprināšanai. Forumam pieteikušies ap 90 dalībnieku.
Pasākumu atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētājas vietniece Sabīne Sīle. Ar priekšlasījumu par piederību un kopīgo vērtību meklējumiem vēstures laikmetu straumē uzstāsies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Toms Ķikuts.
Foruma dalībnieki strādās trīs paralēlās diskusiju grupās, kurās analizēs būtiskākos sadarbības aspektus: kopīgu vērtību un sadarbības principu veidošanu starp likumdevēju un pilsonisko sabiedrību, solidaritātes un stipru kopienu nozīmi valsts drošībā, kā arī sabiedrības līdzdalību un iesaisti, stiprinot piederības sajūtu un uzticēšanos.
Diskusijās īpaša uzmanība tiks pievērsta kopīgas atbildības stiprināšanai par valsts attīstību, uzsverot, ka valsts nav nodalāma no sabiedrības, bet balstās līdzdalībā. Sarunās tiks meklēti risinājumi, kā veicināt uzticēšanos un nostiprināt izpratni, ka valsts ilgtspēja un drošība ir atkarīga no ikviena iesaistes.
Diskusijas notiks pēc tā sauktā “pasaules kafejnīcas” principa. Tas ir strukturēts diskusiju formāts, kurā dalībnieki mazās grupās pēc rotācijas principa apspriež konkrētus jautājumus. Katrā kārtā sarunas balstās uz iepriekš izteiktajām idejām, ko īsi apkopo galda “saimnieks”, tādējādi veidojot nepārtrauktu domu attīstību un dažādu viedokļu uzklausīšanu. Noslēgumā tiek apkopotas galvenās atziņas un identificētas kopīgās tēmas un risinājumi.
Savukārt pasākuma otrajā daļā paredzēts tematisko diskusiju kopsavilkums. Foruma noslēgumā klātesošos uzrunās Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa un Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.
Saeimas un NVO forums piektdien, 17.aprīlī, sāksies pulksten 10.00. Tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, parlamenta Facebook kontā un Youtube kanālā ikviens varēs sekot līdzi foruma programmai no Baltiešu zāles.
Forums ir kļuvis par ikgadēju parlamenta tradīciju un ir daļa no plašāka dialoga ar pilsonisko sabiedrību. Ikdienā sabiedrībai ir iespējas iesaistīties Saeimas darbā, piemēram, komisiju sēdes ir atklātas un tajās, izlemjot jautājumus, kā ekspertus regulāri pieaicina arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.
Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību balstās Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības deklarācijā, kas paredz sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, veicinot atklātību, uzticēšanos un kopīgu atbildību par valsts attīstību.
Saeimas Preses dienests