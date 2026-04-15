Latvijā notiks NB8 parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāju tikšanās

(15.04.2026.)

No 16. līdz 17. aprīlim Latvijā norisināsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8) parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāju tikšanās. Tās mērķis ir pārrunāt aktuālos ārpolitikas jautājumus un izvērtēt drošības izaicinājumus, ar ko saskaras NB8 reģiona valstis saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem apdraudējumiem.

“Ārpolitika ir cieši saistīta ar drošības un aizsardzības politiku. Tāpēc drošība un aizsardzība – tās ir galvenās tēmas, par ko runāsim NB8 valstu parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāju tikšanās laikā,” uzsver Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Parlamentārieši apmainīsies ar viedokļiem par reģiona noturības stiprināšanu un koordinētu rīcību, lai efektīvāk reaģētu uz drošības riskiem.

Būtiska uzmanība tiks pievērsta atbalstam Ukrainai, tostarp līdz šim sniegtajai palīdzībai un turpmākajiem atbalsta virzieniem. Tāpat paredzētas diskusijas par iespējām ierobežot Krievijas militārās spējas un mazināt tās ietekmi reģionā.

Tikšanās laikā plānota arī viedokļu apmaiņa par transatlantisko saišu stiprināšanu, kā arī globālajiem un reģionālajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropa ārpolitikas un drošības politikas jomā. Diskusijās piedalīsies arī Ārlietu un Aizsardzības ministriju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji.

Vizītes laikā NB8 parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāji apmeklēs militāro poligonu “Mežaine”. Poligons ir īpaši piemērots militārajām mācībām pilsētvides apstākļos un tiek izmantots gan Nacionālo bruņoto spēku, gan sabiedroto apmācībām, nodrošinot reālistisku vidi kaujas situāciju simulācijai.

 

Saeimas Preses dienests

