Veicinās Satversmes tiesas pieejamību sociāli mazāk aizsargātām personām

(14.04.2026.)

Otrdien, 14.aprīlī, Saeimas Juridiskā komisija trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz paplašināt juridiskās palīdzības pieejamību Satversmes tiesas procesā un stiprināt prasības tās sniedzējiem.

Ar grozījumiem iecerēts noteikt, ka valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā turpmāk varēs saņemt jau konstitucionālās sūdzības sagatavošanas stadijā, nevis tikai pēc Satversmes tiesas atteikuma ierosināt lietu, kā tas ir pašlaik. Tādējādi sociāli mazāk aizsargātām personām Satversmes tiesa kļūs pieejamāka, jo būs iespēja saņemt profesionālu atbalstu jau sākotnējā posmā, kad tiek izvērtēta sūdzības atbilstība likuma prasībām.

Vienlaikus likumprojekts precizē prasības juridiskās palīdzības sniedzējiem. Proti, likumā norādītie kritēriji papildināti ar nevainojamas reputācijas prasību, kā arī paplašinātas Tiesu administrācijas iespējas pārbaudīt palīdzības sniedzēja kvalifikāciju.

Juridiskajā komisijā uzsvērts, ka piedāvātais regulējums veicinās efektīvāku piekļuvi Satversmes tiesai, īpaši sociāli mazāk aizsargātām personām, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu un atbildīgu juridiskās palīdzības sniegšanu.

Grozījumi trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāskata Saeimai. Plānots, ka grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā stāsies spēkā šī gada 1.jūnijā.

 

Saeimas Preses dienests 

Otrdien, 14.aprīlī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)