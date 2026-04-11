Rīgā pulcējas NATO valstu parlamentārieši

NATO Parlamentārās asamblejas (PA) Pastāvīgās komitejas sēde sestdien, 11.aprīlī, norisinājās Saeimas namā. Tā pulcēja vairāk nekā 30 nacionālo parlamentu delegāciju vadītāju no NATO dalībvalstīm. Parlamentāriešus uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, uzsverot NATO kā kopīgu vērtību un demokrātijas aliansi.
Parlamentārieši šodien apsprieda virkni būtisku drošības jautājumu, tostarp Krievijas turpinātā kara Ukrainā ietekmi uz eiroatlantisko drošību, kā arī Arktikas reģiona nozīmi. Parlamentārieši diskutēja arī ar ārlietu ministri Baibu Braži un NATO PA Ukrainas delegācijas vadītāju Jehoru Čerņevu (Yehor Cherniev).
NATO PA Latvijas delegācijas vadītājs Raimonds Bergmanis norāda, ka šī sēde Rīgā bija nozīmīga iespēja sabiedrotajiem saskaņot skatījumu uz pašreizējiem drošības izaicinājumiem, vienlaikus apliecinot Latvijas spēju būt par uzticamu partneri alianses ietvaros. Tāpat sanāksme izgaismoja parlamentārās sadarbības nozīmi, īpaši atbalsta Ukrainai un eiroatlantiskās drošības stiprināšanas kontekstā.
Rīt parlamentāriešiem paredzēts arī Ādažu militārās bāzes apmeklējums.
NATO PA Pastāvīgā komiteja veic plašu gan politisko, gan administratīvo uzdevumu klāstu, kā arī koordinē asamblejas kopējo darbu. Komitejas sanāksmes parasti notiek rotējošā kārtībā kādā no NATO PA dalībvalstīm, un tās sēdes ir slēgtas.
NATO PA ir 1955.gadā dibināta konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas apvieno Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu parlamentāriešus. Parlamentārā asambleja veido būtisku saikni starp NATO un dalībvalstu parlamentiem, stiprina politisko dialogu, kā arī veicina sabiedrības atbalstu alianses politikai. NATO PA Latvijas delegāciju veido seši Saeimas deputāti.
NATO PA iesaista savā darbībā parlamentāriešus no tām Centrāleiropas, Austrumeiropas un citām pasaules valstīm, kuras vēlas ciešāku sadarbību ar aliansi (apmēram 80 delegāti no 11 asociēto valstu, Eiropas Parlamenta, četru Vidusjūras reģionālo partnervalstu, kā arī septiņu parlamentāro novērotāju delegācijām).
Sesiju laikā parlamentārieši izstrādā un pieņem rezolūcijas par aktuāliem transatlantiskās drošības jautājumiem, inovācijām, esošajām un jaunajām stratēģijām. Kopš agresorvalsts Krievijas iebrukuma Ukrainā aktuālas ir tēmas par izlūkošanas, militārās, civilās un cita veida palīdzības sniegšanu Ukrainai.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333014316
Izmantošanas noteikumi: www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests