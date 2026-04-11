Latvijas parlamentārieši arī šogad uzvar Baltijas Asamblejas ceļojošā basketbola kausā

Latvijas parlamentārieši sestdien, 11.aprīlī, basketbola laukumā cīņā par Baltijas Asamblejas ceļojošo kausu izcīnīja pirmo vietu, uzvarot Lietuvas Seima un Igaunijas Rīgikogu komandas. Turnīrs šodien notika Hāpsalu, Igaunijā.
Latvijas parlamentāriešu komanda ar rezultātu 36:27 uzvarēja Lietuvas komandu, savukārt ar 35:18 uzvarējām arī Igaunijas komandu. Igauņi ierindojās otrajā, bet lietuvieši – trešajā vietā.
Latviju kausa izcīņā pārstāvēja Saeimas deputāti Kristaps Krištopans, Lauris Lizbovskis, Juris Viļums, Jānis Vitenbergs, Jānis Vucāns, kā arī labklājības ministrs Reinis Uzulnieks un ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Pagājušajā gadā parlamentārieši basketbolā sacentās Ventspilī, un Baltijas Asamblejas ceļojošo kausu pērn arī ieguva Latvijas komanda.
Baltijas Asamblejas basketbola turnīrs notiek kopš 2006.gada. Tā mērķis ir popularizēt basketbolu, fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt ideju par Baltijas valstu parlamentāriešu sadarbības stiprināšanu ne tikai konferencēs un komiteju sēdēs, bet arī sportojot un piekopjot aktīvu dzīvesveidu.
