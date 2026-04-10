Daiga Mieriņa konferencē: Eiropas Savienībai jākļūst par spēka un noturības telpu

Eiropas Savienība (ES) kopš tās dibināšanas ir balstījusies vērtībās, normās un miera idejā, taču ar to vairs nepietiek – tai ir jākļūst arī par spēka un noturības telpu, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, piektdien, 10.aprīlī, Saeimā atklājot augsta līmeņa starptautisko konferenci “ES sarunas 2026: Sargājot nākotni”.
Tā tam ir jābūt, sākot no pirmā kvadrātcentimetra uz austrumu robežas un beidzot ar kibertelpu un kritisko infrastruktūru, pauda Saeimas priekšsēdētāja, norādot uz straujām ģeopolitiskajām izmaiņām, ko aizsāka agresorvalsts pilna mēra iebrukums Ukrainā. “Mums ir jārīkojas ātri un izlēmīgi. Nav tik daudz laika, lai gaidītu Krievijas sabrukumu vai šaušalīgā kara beigas,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
Uzrunājot konferences dalībniekus, D.Mieriņa akcentēja, ka ES moto “vienoti dažādībā” saglabāšana laikā, kad lielākais hibrīdapdraudējums ir ārēji mēģinājumi mūs šķelt, ir svarīgāka nekā jebkad.
“Mums jābruņojas un jāstiprina savas aizsardzības spējas visos līmeņos. Tā, lai nevienam potenciālajam agresoram pat neienāktu prātā mums uzbrukt. Vienlaikus mums jāspēj eiropiešiem nodrošināt to pašu labklājības un sociālās aizsardzības līmeni, kā līdz šim,” pauda D.Mieriņa, uzsverot – tuvākajos gados pieņemtie lēmumi būs izšķiroši vienotās Eiropas nākotnei.
Saeimas priekšsēdētāja mudināja konferences dalībniekus ne tikai aizstāvēt ES vērtības ar vārdiem un atsaucēm uz tiesiskiem dokumentiem, bet arī būt gataviem sevi aizstāvēt fiziski. “Īpaši Austrumu flangā mēs redzam nepieciešamību stiprināt un nocietināt robežas un pretgaisa aizsardzību, nevis atvērt robežas, kā bijis līdz šim,” sacīja D.Mieriņa.
Tāpat D.Mieriņa aicināja ES līmenī mazināt birokrātisko slogu, vienkāršot un padarīt caurskatāmāku lēmumu pieņemšanas procesu, atvieglot administratīvo slogu uzņēmējiem un nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai veicinātu ekonomisko attīstību.
Gadu desmitiem vienotā Eiropa ir bijusi paraugs pasaulei veselības aprūpes, sociālās aizsardzības, vienlīdzības, solidaritātes un tiesiskuma jomās, norādīja Saeimas priekšsēdētāja. Runājot par ES paplašināšanos, D.Mieriņa uzsvēra, ka valstis, kas izpilda visus nepieciešamos kritērijus, ir pelnījušas kļūt par daļu no kopīgās un demokrātiskās Eiropas ģimenes, jo tas sekmēs arī visas Eiropas kopējo drošību un noturību.
Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka konferencē tiek aktualizēti būtiskākie ES izaicinājumi – drošība Eiropas kibertelpā, kopīga izpratne par Eiropas nākotnes vīziju un konkurētspēju, nākamais ES daudzgadu budžets, kā arī globālie drošības izaicinājumi, Austrumu partnerība un paplašināšanās process. Konference pulcējusi Eiropas politikas veidotājus un ekspertus, lai spriestu par būtiskākajiem ES attīstības jautājumiem un rastu atbildes uz nākotnes drošības, vienotības un globālās ietekmes izaicinājumiem strauji mainīgajā pasaules kārtībā.
Pasākuma ievadā klātesošos uzrunāja arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks un Latvijas Ārpolitikas institūta direktore Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, kā arī ārlietu ministre Baiba Braže.
Konference norisinās jau 11.reizi, un to organizē Saeimas Eiropas lietu komisija sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.
