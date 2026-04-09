Pirmdien sanāks 13. Jauniešu Saeima

Pirmdien, 13.aprīlī, pulksten 10.00 parlamentā sanāks 13.Jauniešu Saeima, un 100 jaunieši no visiem Latvijas reģioniem iejutīsies deputātu lomā. Jauniešu Saeimas deputāti šogad strādās divas dienas līdzšinējās vienas dienas vietā.
13.aprīlī norisināsies Jauniešu Saeimas Prezidija ievēlēšana, kā arī darbs nozaru komisijās. Tajās jaunie deputāti vērtēs iesniegtās idejas un sagatavos lēmuma projektus balsojumam Jauniešu Saeimas sēdē. Pirmā Jauniešu Saeimas diena sāksies ar diskusiju “Sarunas par demokrātiju”, kurā jauniešus uzrunās LU asociētais profesors un Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Pleps un satura veidotāja Kristiāna Grāmatiņa.
Savukārt otrajā darba dienā – 24.aprīlī – norisināsies Jauniešu Saeimas sēde, kurā projekta dalībnieki debatēs par komisijās izstrādātajiem lēmumu projektiem un balsos par tiem, lai dienas gaitā pieņemtu 13. Jauniešu Saeimas deklarāciju. Sēdi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Jauniešu Saeima ir parlamenta projekts, kas kopš 2011.gada jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām, rīko kampaņu un vāc balsis idejas atbalstam, lai kļūtu par vienu no 100 Jauniešu Saeimas deputātiem.
Lai piedalītos Jauniešu Saeimā, ir jābūt 15 līdz 20 gadus vecam. Jaunieši šogad bija aicināti pieteikt idejas vienā no četrām tēmām – medijpratība un drošs internets; iekļaujoša izglītība; valsts drošība; vēlēšanas.
