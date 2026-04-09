Piektdien Saeimā norisināsies konference “ES sarunas 2026: Sargājot nākotni”

Lai rastu atbildes uz Eiropas Savienības nākotnes drošības, vienotības un globālās ietekmes izaicinājumiem strauji mainīgajā pasaules kārtībā, piektdien, 10.aprīlī, Saeimā notiks augsta līmeņa starptautiska konference “ES sarunas 2026: Sargājot nākotni”.
Konference norisināsies jau vienpadsmito reizi, pulcējot Eiropas politikas veidotājus un ekspertus diskusijām par būtiskākajiem Eiropas Savienības attīstības jautājumiem. To organizē Saeimas Eiropas lietu komisija sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks un Latvijas Ārpolitikas institūta direktore Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova.
Ievadā paredzēta saruna ar ārlietu ministri Baibu Braži par Eiropas ārpolitiku un tās lomu globālajā kontekstā. Diskusijā tiks analizēts Eiropas Savienības autonomijas un ietekmes apmērs jaunajā pasaules kārtībā. Pēc tās sekos vairākas paneļdiskusijas un paralēlās sarunas.
Pirmajā paneļdiskusijā eksperti spriedīs par Eiropas politisko vienprātību kā priekšnoteikumu Eiropas Savienības pastāvēšanai. Tiks analizēti ideoloģiskās vienotības avoti, kā arī identificēti faktori un spēki, kas šo vienotību apdraud. Tai sekos diskusija par Eiropas Savienības budžetu 2028.–2034. gadam, izvērtējot nākamā daudzgadu finanšu ietvara prioritātes un izaicinājumus.
Savukārt pirms paralēlajām diskusijām eksperti analizēs Eiropas drošības situāciju, līdzšinējos sasniegumus un neatliekamos uzdevumus ES iedzīvotāju aizsardzības stiprināšanai.
Konferences otrajā daļā paralēlajās diskusijās dalībnieki spriedīs par Eiropas ģeopolitiskajiem partneriem un izaicinātājiem, analizēs stratēģijas un politikas pieejas, kas Eiropas Savienībai jāīsteno ārējo apdraudējumu novēršanai un pārvarēšanai, kā arī vērtēs iespējas mazināt Krievijas agresijas ietekmi.
Noslēguma diskusijā tiks izvērtētas Eiropas Savienības lēmumu pieņēmēju gaidas un realitāte saistībā ar Austrumeiropas un Rietumbalkānu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai.
Konferencē piedalīsies Latvijas un Eiropas augsta līmeņa amatpersonas un eksperti, tostarp Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, Latvijas Valsts prezidents (2019–2023) Egils Levits, Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, Eiropas Parlamenta deputāts Reinis Pozņaks, kā arī pētnieki un eksperti no Dānijas, Francijas, Lietuvas, Nīderlandes, Slovākijas, Somijas, Zviedrijas un Vācijas. Diskusijās piedalīsies arī parlamentārieši no Somijas, Ungārijas un Beļģijas, kā arī Eiropas Komisijas un citu ES institūciju pārstāvji.
Starptautiskā augsta līmeņa konference “ES sarunas 2026: Sargājot nākotni” piektdien, 10.aprīlī, sāksies pulksten 9.00 Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8. Tai varēs sekot līdzi tiešsaistē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, parlamenta Facebook un YouTube kanālos, kā arī sadarbības partneru tīmekļvietnēs.
