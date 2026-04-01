Ar grozījumu Būvniecības likumā paātrinās būvniecības procesus un mazinās birokrātiju

Trešdien, 1.aprīlī, Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Būvniecības likumā, kuru mērķis ir mazināt administratīvo slogu un paaugstināt efektivitāti būvniecības nozarē.
“Šie grozījumi būtiski paātrinās būvniecības procesu un uzlabos investīciju vidi. Līdz ar šo grozījumu apstiprināšanu būs iespējams uzsākt būvdarbus jau pēc pirmā posma projektēšanas pabeigšanas, negaidot visa projekta detalizāciju. Tas būs būtisks atbalsts lielu un nozīmīgu projektu īstenošanā un kalpos kā pozitīvs signāls investoriem,” uzsvēra par likumprojektu atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Viņš norādīja, ka grozījumi ne tikai paātrinās būvniecības procesu, bet arī mazinās birokrātiju un veicinās efektīvāku publisko resursu izmantošanu.
Būvniecības likuma grozījumi paredz iespēju sākt būvdarbus pa posmiem, piemēram, pamatu izbūvi, nesošo konstrukciju vai ārējo inženiertīklu izbūvi būs iespējams uzsākt vēl pirms pilna tehniskā projekta izstrādes, ja attiecīgā posma būvprojekts tiks apstiprināts pašvaldības būvvaldē. Tas ļaus paātrināt investīciju projektu virzību, samazināt dīkstāvi projektēšanas laikā, kā arī efektīvāk plānot finanšu un citus resursus.
Likumprojekts paredz, ka būvvaldei par katru posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Tāpat plānots izslēgt normas par būvkomersantu klasifikāciju, jo tā praktiski vairs netiek izmantota publiskajos iepirkumos.
Lai nodrošinātu ātrāku militārās infrastruktūras izbūvi, paredzēts ļaut militārajos objektos atkāpties no būvnormatīviem bez alternatīvu risinājumu saskaņošanas, saglabājot prasības attiecībā uz drošību.
Lai grozījumi Būvniecības likumā stātos spēkā, tie vēl jāizskata otrajā un trešajā lasījumā.
