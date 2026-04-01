Saeima pieņem Nacionālās koncertzāles “Rīgas filharmonija” likumu

Lai veicinātu profesionālās mūzikas pieejamību, mūzikas nozares attīstību un starptautiska mēroga kultūras pasākumu norisi, Rīgā taps jauna akustiskā koncertzāle. To paredz deputātu rosinātais un Saeimā pieņemtais Nacionālās koncertzāles “Rīgas filharmonija” likums. Koncertzāli iecerēts izveidot, pārbūvējot un paplašinot Rīgas Kongresu namu.
Nacionālā koncertzāle “Rīgas filharmonija” ir visas Latvijas kultūras attīstībai nozīmīgs objekts, iepriekš uzsvēra par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgā Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Ar likumu koncertzālei noteikts nacionālo interešu objekta statuss. Likums nepieciešams, lai noteiktu sevišķu tiesisko regulējumu tās izveidei. Tas attiecas uz būvniecību, kā arī regulē koncertzāles izmantošanas un īpašumtiesību jautājumus.
Koncertzāli būvēs Rīgas pašvaldība sadarbībā ar Kultūras ministriju. Likums noteic, ka līdz šā gada 31.decembrim pašvaldība nodrošinās būvprojekta izstrādi atbilstoši metu konkursā izraudzītajai idejai. Līdz gada beigām pašvaldība ministrijai iesniegs arī projekta kontroltāmi saskaņošanai. Kā iepriekš informēja Rīgas pašvaldība, projektēšanas līgums jau ir noslēgts.
Būvprojekta izstrādi finansēs Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt būvdarbus līdz nodošanai ekspluatācijā finansēs Rīgas pašvaldība. Ministru kabinets noteiks kārtību, kādā valsts atmaksās pašvaldībai tās veiktos finanšu ieguldījumus. Koncertzāle ekspluatācijā būs jānodod ne vēlāk kā četru gadu laikā no dienas, kad Ministru kabinets būs pieņēmis pozitīvu lēmumu par finansējumu.
Atbilstoši metu konkursa uzvarējušo arhitektu aprēķiniem, kas balstīti uz 2023.gada cenām, koncertzāles projekta īstenošanas izmaksas varētu sasniegt aptuveni 61,3 miljonus eiro, norādīts likumprojekta anotācijā.
Plānots, ka būvniecības kvalitāti pārraudzīs koncertzāles būvniecības padome. Tajā darbosies pārstāvji no Kultūras ministrijas, Rīgas pašvaldības un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra. Padomē būs arī mūzikas nozari pārstāvošas sabiedriskās organizācijas pārstāvis, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis un četras kultūras ministra uzaicinātas personas ar pieredzi mūzikas, finanšu, kultūras mantojuma aizsardzības vai tiesību jomā.
Iecerēts, ka pabeigto koncertzāli Rīgas pašvaldība nodos ilgtermiņa lietošanā Kultūras ministrijai. Ministrija nodrošinās tās darbību, uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī noteiks izmantošanas kārtību.
