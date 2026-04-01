Latvija pievienojas konvencijai par Starptautisko prasību komisiju Ukrainai

Saeima trešdien, 1.aprīlī, galīgajā lasījumā atbalstīja Latvijas pievienošanos konvencijai, ar kuru izveido Starptautisko prasību komisiju Ukrainai. Tā būs starptautiska institūcija, kas izskatīs prasības par zaudējumiem, ko Ukrainai nodarījusi Krievijas agresija.
Komisija izvērtēs prasības par nodarītajiem zaudējumiem, kaitējumu un citiem pārkāpumiem pret Ukrainu, kā arī lems par kompensācijas apmēru katrā konkrētajā gadījumā. Prasības varēs iesniegt gan fiziskas un juridiskas personas, gan arī Ukrainas valsts.
Starptautiskā prasību komisija Ukrainai darbosies kā neatkarīga institūcija Eiropas Padomes sistēmā. Tās izveide būs nākamais solis starptautiskā kompensācijas mehānisma veidošanā pēc Zaudējumu reģistra, kas kopš 2024.gada 2.aprīļa pieņem prasības un dokumentē Ukrainai un tās iedzīvotājiem nodarītos zaudējumus.
Komisijas izveide būs nozīmīgs solis, taču, lai mehānisms darbotos pilnībā, būs jāizveido arī atlīdzību izmaksas fonds, kas nodrošinās kompensāciju izmaksu.
Konvencija parakstīta 2025.gada 16.decembrī Hāgā. Lai konvencija stātos spēkā, tā jāratificē vismaz 25 valstīm.
