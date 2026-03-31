Zanda Kalniņa-Lukaševica uzsver ASV atbalsta nozīmi Baltijas drošībai

(31.03.2026.)

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica, otrdien, 31.martā, parlamentā uzņēma Amerikas Savienoto Valstu kongresmeņu padomnieku delegāciju.

“Mums ir ļoti svarīga turpmākā sadarbība un stabils atbalsts Latvijas un Baltijas drošības stiprināšanai – ASV Kongresa un administrācijas lēmumi tieši ietekmē drošības situāciju mūsu reģionā. Tādēļ jebkurā brīdī esam gatavi sniegt informāciju par drošības situācijas attīstību reģionā, kā arī Latvijas ieguldījumu kolektīvajā aizsardzībā NATO ietvaros. Latvija augstu vērtē ciešo sadarbību ar ASV,” kongresmeņu padomnieku delegācijai sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.

Tikšanās laikā Saeimas priekšsēdētājas biedre kopā ar kongresmeņu padomniekiem apsprieda Latvijas un ASV sadarbību gan ekonomikā, gan drošības un aizsardzības jomā. Sarunā tika akcentēta arī ASV karavīru klātbūtnes nozīme Baltijas jūras reģionā, kas ir teicams atturēšanas elements iepretim Krievijai. Tāpat Z.Kalniņa-Lukaševica pateicās par ASV Kongresā izstrādāto un pieņemto Baltijas drošības iniciatīvu, ar kuru Baltijas valstīm tiek nodrošināts finansiāls un praktisks militārs atbalsts.

Saeimas priekšsēdētājas biedre atzīmēja Latvijas mērķtiecīgo virzību, lai stiprinātu savas aizsardzības spējas, tostarp nupat pieņemtos grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, kas paredz palielināt finansējumu aizsardzībai līdz vismaz pieciem procentiem no iekšzemes kopprodukta.

Z.Kalniņa-Lukaševica aktualizēja arī Sēlijas militārā poligona izbūvi, kas paver unikālas iespējas sadarbībai īpaši aizsardzības jomā.

Spriežot par Krievijas agresiju Ukrainā, Z.Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka ir svarīgi turpināt ierobežot Krieviju, lai mazinātu jebkuras tās iespējas finansēt karu.

Sarunā piedalījās arī Saeimas sekretāra biedrs, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas vietnieks Jānis Grasbergs.

Kongresa padomnieku vizītes Baltijas valstīs notiek regulāri kopš 2013.gada. Kongresa pārstāvju vizīte ir būtisks instruments, lai nodrošinātu nepastarpinātus kontaktus starp Latvijas un ASV likumdevējiem, atzīmēja tikšanās dalībnieki.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 31.martā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Suverēnā Maltas Bruņnieciskā Ordeņa ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Alexander Daniel Ferdinand Manfred Swarovski
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:15  Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas tikšanās ar Bangladešas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Mainul Islam
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa padomniekiem
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Singapūras Republikas ārlietu ministru V.E. Vivian Balakrishnan