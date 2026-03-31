Zanda Kalniņa-Lukaševica Singapūras ārlietu ministram: šodienas sarežģītajā pasaulē ir jāstiprina sadarbība starp līdzīgi domājošiem partneriem Eiropā un Āzijā

(31.03.2026.)
Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica otrdien, 31.martā, parlamentā tikās ar Singapūras Republikas ārlietu ministru Vivianu Balakrišnanu (Vivian Balakrishnan), pārrunājot ciešākas sadarbības iespējas starp partneriem Eiropā un Āzijā. Vizītē Latvijā pirmo reizi ieradies ārlietu ministrs no Singapūras.

“Latviju un Singapūru vieno cieņa pret noteikumos balstītu starptautisko kārtību. Esam ieinteresēti veicināt sadarbību ekonomikas un tehnoloģiju jomā. Latvija Singapūrai var piedāvāt stratēģisku platformu sadarbībai ar Eiropas Savienību, tostarp kā testēšanas vide jaunajām tehnoloģijām. Šodienas sarežģītajā pasaulē ir īpaši svarīgi stiprināt sadarbību starp līdzīgi domājošiem partneriem Eiropā un Āzijā,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.

Puses pārrunāja ciešākas sadarbības iespējas ekonomikā, īpaši izceļot jaunās tehnoloģijas un mākslīgā intelekta risinājumos. Gan Latvijai, gan Singapūrai ir līdzīgas vērtības, augstu vērtējot starptautiskos noteikumos balstītu kārtību, valstu suverenitāti un teritoriālo integritāti. Latvijā dzīvojam blakus agresorvalstij un labi izprotam Krievijas centienus ar propagandu un dezinformāciju ietekmēt citas valstis. Kā akcentēja Z.Kalniņa-Lukaševica, Latvija novērtē Singapūras atbalstu Ukrainai un sankciju noteikšanu Krievijai.

Ar Singapūras ārlietu ministru tikās arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.

 

