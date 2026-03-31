Deputātus Saeimas sēdē uzrunās Moldovas prezidente Maija Sandu

(31.03.2026.)

Trešdien, 1.aprīlī, Saeima sanāks uz noslēdzošo šī gada ziemas sesijas sēdi. Deputātus Saeimas sēdē uzrunās Moldovas prezidente Maija Sandu (Maia Sandu), kas šajās dienās uzturas vizītē Latvijā.

Deputāti galīgajā lasījumā lems par lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizlieguma no Krievijas un Baltkrievijas pagarināšanu līdz nākamā gada jūlijam, kā arī Latvijas pievienošanos konvencijai par Starptautisko prasību komisiju Ukrainai. Šī komisija būs starptautiska institūcija, kas izskatīs prasības par zaudējumiem, ko Ukrainai nodarījusi Krievijas agresija.

Galīgajā lasījumā deputāti skatīs arī jauno Kapsētu likuma projektu, kas noteiks vienotus noteikumus pašvaldību kapsētu izveidošanai, apsaimniekošanai un kapavietu piešķiršanai, kā arī skaidru kārtību apbedījumu uzskaitē un ziņu aktualizēšanā Fizisko personu reģistrā. Tāpat trešajā lasījumā Saeima skatīs Nacionālās koncertzāles “Rīgas filharmonija” likumprojektu.

Savukārt konceptuāli deputāti skatīs grozījumu Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas noteic aizliegumu pieaugušajiem varas pozīcijā veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.  

Rītdien Saeima otrreizējā caurlūkošanā skatīs Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumu. Deputātiem būs jālemj, vai pārejas noteikumos iekļaut prasību izvērtēt, kā jaunais regulējums ietekmēs tiesu varas neatkarību un cilvēkresursu pieejamību.

Rītdienas sēdes darbakārtībā iekļauts lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Saeima lems arī par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi izņemt 2.pensiju līmeņa uzkrāto kapitālu” turpmāko virzību, kā arī par 10 946 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par pensiju 2.līmeņa brīvprātīgumu un 6% mazākiem nodokļiem” turpmāko virzību.

Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp grozījumu Meža likumā, ar kuru iecerēts atļaut izcirst jaunākus kokus.

Prezidija apstiprinātajā 1.aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauts 21 jautājums. Savukārt pulksten 17.00 rītdien paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.

Saeimas Prezidijs jau iepriekš lēma slēgt 2026.gada ziemas sesiju 2.aprīlī, savukārt pavasara sesiju Saeima sāks 10.aprīlī.

Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 31.martā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Suverēnā Maltas Bruņnieciskā Ordeņa ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Alexander Daniel Ferdinand Manfred Swarovski
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:15  Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas tikšanās ar Bangladešas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Mainul Islam
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa padomniekiem
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Singapūras Republikas ārlietu ministru V.E. Vivian Balakrishnan