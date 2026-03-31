Daiga Mieriņa Bučas samitā: nedrīkstam pieļaut, ka krievu slepkavas slavina agresiju globālos forumos

(31.03.2026.)

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 31.martā, uzrunājot kolēģus Bučas samitā Ukrainā, uzsvēra, ka starptautiskā sabiedrība nedrīkst pieļaut, ka krievu slepkavas, kuri nogalinājuši civiliedzīvotājus Ukrainā, slavina agresiju globālos forumos.

“Tas ir nihilisma augstākais punkts, ka krievu karavīri, kas nogalinājuši ukraiņu civiliedzīvotājus, var slavināt agresiju globālā forumā. Nedrīkstam pieļaut krievu dalību kultūras pasākumos, tostarp Venēcijas biennālēs. Vai tiešām esam gatavi rādīt gleznas, kas gleznotas ar ukraiņu asinīm?” uzsvēra D.Mieriņa.

Latvija stingri turpinās atbalstīt Ukrainu, un mēs neļausim kara noziedzniekiem palikt nesodītiem, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

“Krievijai ir jāuzņemas pilna atbildība par saviem noziegumiem un jākompensē nodarītais kaitējums, tostarp maksājot reparācijas. Bez atbildības nodrošināšanas nav iespējams panākt taisnīgu un ilgtspējīgu mieru Ukrainā. Nedrīkstam arī kavēties ar īpašā tribunāla izveidošanu, kā arī ir nepieciešams kompensāciju fonds cietušajiem,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, aicinot uz stingrāku pieeju pret agresora atgriešanos starptautiskajā apritē, tostarp kultūras un sporta pasākumos.

Tāpat Saeimas priekšsēdētāja atgādināja, ka Krievija ir atbildīga arī par Ukrainas bērnu nolaupīšanu. Līdz šim mājās Ukrainā atgriezušies tikai 10 procenti no visiem nozagtajiem bērniem, norādīja D.Mieriņa, aicinot atbalstīt “Save Ukraine” iniciatīvu, kas palīdz nolaupītos Ukrainas bērnus nogādāt mājās un atgriezt viņus normālā dzīvē.

Ukrainas pilsētā Bučā šodien norisinās samits, kurās piedalās Eiropas valstu parlamentu spīkeri, apliecinot atbalstu Ukrainai tās atjaunošanas ceļā un cīņā par brīvību. Tāpat samitā tiek pieminēti bojāgājušie iedzīvotāji baisajos 2022.gada marta notikumos Bučā.

Pēc samita Saeimas priekšsēdētāja kopā ar citu valstu spīkeriem tiksies arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski (Volodymyr Zelenskyy).

D.Mieriņa uzruna samitā

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 31.martā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Suverēnā Maltas Bruņnieciskā Ordeņa ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Alexander Daniel Ferdinand Manfred Swarovski
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:15  Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas tikšanās ar Bangladešas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Mainul Islam
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa padomniekiem
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Singapūras Republikas ārlietu ministru V.E. Vivian Balakrishnan