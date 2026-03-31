Zanda Kalniņa-Lukaševica: sadarbība ar Maltas Ordeni kļūst arvien nozīmīgāka

(31.03.2026.)
VideoGalerija

Otrdien, 31.martā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica Saeimas namā  uzņēma jauno Suverēnā Maltas Bruņnieciskā Ordeņa ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Aleksandru Danielu Ferdinandu Manfredu Svarovski (Alexander Daniel Ferdinand Manfred Swarovski). Puses pārrunāja kopīgo sadarbību un atbalstu Ukrainai.

“Mēs augstu novērtējam Maltas Ordeņa ilgstošo ieguldījumu humānajā darbā, jo īpaši atbalstu Latvijai pirmajos gados pēc neatkarības atjaunošanas. Šajā izaicinājumiem pilnajā laikā sadarbība starp valstīm un humanitārajām organizācijām kļūst arvien nozīmīgāka, un Maltas Ordenis šajā jomā ir uzticams partneris. Esam pateicīgi par sniegto palīdzību Ukrainai, tostarp Ukrainas bēgļiem Latvijā un citur Eiropā,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.

Priekšsēdētājas biedre pateicās Maltas Ordenim par ilgstošo atbalstu Latvijas sabiedrībai. Maltas Ordeņa palīdzības dienests Latvijā darbojās jau no 1994.gada, sniedzot atbalstu maznodrošinātajiem, tostarp piedāvājot zupu virtuves un īstenojot dažādus projektus sociāli mazaizsargātākajām sabiedrības grupām.

Pārrunājot atbalstu Ukrainai, Z.Kalniņa-Lukaševica atgādināja, ka Krievija pēc oficiāliem datiem ir nolaupījusi vairāk nekā 30 tūkstošus Ukrainas bērnu. Starptautiskajai sabiedrībai ir jādara viss, lai viņi atgrieztos mājās. Z.Kalniņa-Lukaševica aicināja Maltas Ordeni visiem iespējamiem līdzekļiem palīdzēt šajā cīņā un atgriezt bērnus mājās.

Latvijai un Maltas Ordenim ir diplomātiskās attiecības kopš 1995.gada 15.augusta. Maltas Ordenis nav valsts klasiskā nozīmē, bet starptautiski atzīts suverēns subjekts ar novērotāja statusu ANO. 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720332810190/
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 31.martā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Suverēnā Maltas Bruņnieciskā Ordeņa ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Alexander Daniel Ferdinand Manfred Swarovski
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:15  Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas tikšanās ar Bangladešas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Mainul Islam
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa padomniekiem
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Singapūras Republikas ārlietu ministru V.E. Vivian Balakrishnan