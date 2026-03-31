Zanda Kalniņa-Lukaševica: sadarbība ar Maltas Ordeni kļūst arvien nozīmīgāka

Otrdien, 31.martā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica Saeimas namā uzņēma jauno Suverēnā Maltas Bruņnieciskā Ordeņa ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Aleksandru Danielu Ferdinandu Manfredu Svarovski (Alexander Daniel Ferdinand Manfred Swarovski). Puses pārrunāja kopīgo sadarbību un atbalstu Ukrainai.
“Mēs augstu novērtējam Maltas Ordeņa ilgstošo ieguldījumu humānajā darbā, jo īpaši atbalstu Latvijai pirmajos gados pēc neatkarības atjaunošanas. Šajā izaicinājumiem pilnajā laikā sadarbība starp valstīm un humanitārajām organizācijām kļūst arvien nozīmīgāka, un Maltas Ordenis šajā jomā ir uzticams partneris. Esam pateicīgi par sniegto palīdzību Ukrainai, tostarp Ukrainas bēgļiem Latvijā un citur Eiropā,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Priekšsēdētājas biedre pateicās Maltas Ordenim par ilgstošo atbalstu Latvijas sabiedrībai. Maltas Ordeņa palīdzības dienests Latvijā darbojās jau no 1994.gada, sniedzot atbalstu maznodrošinātajiem, tostarp piedāvājot zupu virtuves un īstenojot dažādus projektus sociāli mazaizsargātākajām sabiedrības grupām.
Pārrunājot atbalstu Ukrainai, Z.Kalniņa-Lukaševica atgādināja, ka Krievija pēc oficiāliem datiem ir nolaupījusi vairāk nekā 30 tūkstošus Ukrainas bērnu. Starptautiskajai sabiedrībai ir jādara viss, lai viņi atgrieztos mājās. Z.Kalniņa-Lukaševica aicināja Maltas Ordeni visiem iespējamiem līdzekļiem palīdzēt šajā cīņā un atgriezt bērnus mājās.
Latvijai un Maltas Ordenim ir diplomātiskās attiecības kopš 1995.gada 15.augusta. Maltas Ordenis nav valsts klasiskā nozīmē, bet starptautiski atzīts suverēns subjekts ar novērotāja statusu ANO.
