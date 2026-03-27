Baltijas Asamblejas komiteja Rīgā fokusējas uz veselības aprūpes kvalitāti un demogrāfijas izaicinājumiem reģionā

Piektdien, 27.martā, Rīgā pulcējās Baltijas Asamblejas (BA) Veselības, labklājības un ģimenes lietu komitejas deputāti un eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī Ziemeļu padomes pārstāvji, lai izvērtētu aktuālos veselības, demogrāfijas un labklājības izaicinājumus Baltijā un apspriestu iespējas tos risināt kopīgi.
Baltijas Asamblejas viceprezidents un Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns uzsvēra ciešākas sadarbības nozīmi: “Baltijas valstis saskaras ar ļoti līdzīgiem veselības aprūpes, demogrāfijas un garīgās veselības izaicinājumiem. Ņemot vērā arvien ciešākās saites starp Baltijas valstīm un to iedzīvotājiem visplašākajā jomu spektrā, tikai kopīgiem risinājumiem un koordinētai rīcībai ir ilgtermiņa ietekme uz mūsu iedzīvotāju labklājību.”
Sanāksmē parlamentārieši apsprieda universālās veselības aprūpes sistēmu līdzības un atšķirības Baltijas valstīs, ilgtspējīga finansējuma nodrošināšanu, reģionālās nevienlīdzības mazināšanu pakalpojumu pieejamībā un pārrobežu datu apmaiņas nozīmi. Klātesošie uzsvēra nepieciešamību uzlabot specializētās ārstēšanas pieejamību, lai efektīvāk izmantotu reģiona resursus un izvairītos no pakalpojumu dublēšanās.
Būtisku uzmanību komiteja pievērsta demogrāfiskajiem izaicinājumiem – dzimstības samazinājumam, ģimenes atbalsta sistēmu stiprināšanai un pabalstu politikas saskaņošanas iespējām Baltijas līmenī. Dalībnieki uzsvēra, ka kopīga pieeja demogrāfiskās noturības veicināšanai kļūst arvien būtiskāka.
Tāpat parlamentārieši aktualizēja garīgās veselības jautājumus. Diskusijās izgaismojās nepieciešamība pēc kopīgām pārrobežu stratēģijām, efektīvākas datu apmaiņas un sadarbības pētniecībā. Eksperti diskutēja arī par ideju izstrādāt Baltijas valstu garīgās veselības attīstības ceļvedi, lai veicinātu gan iedzīvotāju psiholoģisko labbūtību, gan veselības aprūpes pamatpakalpojumu kvalitāti.
Sanāksmes dalībniekus uzrunāja Viļņas Universitātes pētnieki Nerijus Čerņausks (Nerijus Černiauskas) un Antans Kairis (Antanas Kairys), prezentējot pētījumus par bērna piedzimšanas ietekmi uz vecāku ekonomisko situāciju, psiholoģisko labsajūtu, kā arī par depresijas simptomu izplatību gados vecāku Baltijas valstu iedzīvotāju vidū.
Sēdē kopā ar Jāni Vucānu piedalījās arī Baltijas Asamblejas Veselības, labklājības un ģimenes lietu komitejas locekle un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Eiropas lietu komisijas sekretāre Ramona Petraviča.
Tāpat pēc Latvijas delegācijas iniciatīvas tika apspriesti veselības aprūpes un demogrāfijas jomām atbilstošie priekšlikumi Baltijas valstu valdībām, kurus paredzēts iekļaut Baltijas Asamblejas 45.sesijas rezolūcijā. Sesija norisināsies šī gada oktobrī Tallinā, Igaunijā.
Sanāksmes noslēgumā Baltijas valstu parlamentārieši atkārtoti pauda gatavību turpināt kopīgu darbu pie veselības aprūpes, labklājības un demogrāfijas politikas stiprināšanas, lai iedzīvotājiem visā reģionā nodrošinātu kvalitatīvus, pieejamus un ilgtspējīgus pakalpojumus.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720332740620/
Saeimas Preses dienests