Nosaka stingrākas prasības likumu pārkāpušiem uzturēšanās atļauju saņēmējiem

Saeima ceturtdien, 26.martā, galīgajā lasījumā atbalstīja stingrākas prasības likumu pārkāpušiem uzturēšanās atļauju saņēmējiem sabiedriskās drošības vārdā. Termiņuzturēšanās atļauju ārzemniekam varēs anulēt, ja viņš gada laikā sistemātiski būs izdarījis administratīvus pārkāpumus.
Ārzemniekam izsniegtu termiņuzturēšanās atļauju anulēs, ja viņš apdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, tostarp sistemātiski – trīs vai vairākas reizes 12 mēnešu periodā – izdarot administratīvos pārkāpumus pārvaldes, sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes vai bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Izmaiņas attiecas uz administratīvajiem pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī cieņu pret personu un cieņu pret Latvijas valsti. Piemēram, ja persona administratīvi sodīta par agresīvu uzvedību, maznozīmīgu miesas bojājuma nodarīšanu, par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā, kā arī seksuālu uzmākšanos un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Šis priekšlikums ir solis imigrācijas kontroles pastiprināšanas un sabiedriskās drošības veicināšanas virzienā. Ilgstoša uzturēšanās Latvijā ir privilēģija, kas pienākas tikai tiem, kuri ievēro Latvijas likumus, rīkojas atbildīgi un respektē sabiedrības noteikumus, norāda likumprojekta autori – Saeimas deputāti.
Saeimas Preses dienests