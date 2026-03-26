Saeima uz 3 mēnešiem samazina akcīzes nodokli dīzeļdegvielai

Saeima ceturtdien, 2026.gada 26.martā, galīgajā lasījumā pieņēma Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likumu, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
“Šis ir sabalansēts lēmums, kas palīdz mazināt izmaksu spiedienu uz uzņēmējdarbību un vienlaikus stiprina ekonomikas stabilitāti. Vienlaikus tiek saglabāts kopējais budžeta ieņēmumu līmenis,” uzsver par likumprojekta virzību atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai – no līdzšinējiem 467 eiro uz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam.
Pieņemtā regulējuma mērķis ir mazināt degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz mājsaimniecību izdevumiem, uzņēmējdarbības izmaksām un kopējo inflācijas līmeni. Degvielas cenu pieaugums būtiski ietekmē transporta, loģistikas un citu nozaru izmaksas, radot tālāku sadārdzinājuma efektu preču un pakalpojumu cenās.
Likumprojekta pieņemšana saistīta ar būtisku degvielas cenu kāpumu starptautiskajos tirgos, ko izraisījuši ģeopolitiskie notikumi un traucējumi naftas piegādes ķēdēs. Pēdējo nedēļu laikā novērots straujš naftas un dīzeļdegvielas cenu pieaugums, kas tieši ietekmē arī Latvijas tirgu, ņemot vērā augsto importa īpatsvaru degvielas nodrošinājumā.
Ņemot vērā situācijas attīstību, Ministru kabinets izstrādājis īslaicīgu risinājumu, kas ļauj operatīvi reaģēt uz cenu svārstībām un vienlaikus saglabāt līdzsvaru valsts budžetā. Akcīzes nodokļa samazinājums daļēji kompensēs cenu kāpumu un palīdzēs stabilizēt ekonomisko vidi.
