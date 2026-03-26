Parlamentā atklāta fotogrāfiju izstāde “Ziedu skaņa”

Izceļot cilvēka personības skaistumu, ceturtdien, 26.martā, parlamentā atklāta ceļojošā fotogrāfiju izstāde “Ziedu skaņa”. Fotoizstāde atklāj desmit cilvēku ar īpašām vajadzībām stāstus – katram tēlam veidotas īpašas ziedu un augu kompozīcijas, kas akcentē modeļu raksturu, vērtības un pasaules redzējumu.
“Šis ir sociāli nozīmīgs, emocionāli iedarbīgs un estētiski pievilcīgs projekts, ar ideju – izcelt cilvēka personību, nevis viņa funkcionālos traucējumus,” atklājot izstādi, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa uzsvēra projekta simbolisko un emocionālo vērtību. Portretos apzināti akcentēta cilvēka individualitāte, spēks un iekšējā pasaule, nevis viņa ikdienas ierobežojumi.
Fotogrāfiju varoņi atklājas kā spēcīgas, neatlaidīgas un reizē trauslas personības. Augi un ziedi kalpo kā metafora šim līdzsvaram. “Portretos satikušās visdažādākās dzīves pieredzes, lai kopīgā mākslinieciski radošā procesā skatītājam atklātu ko dziļi cilvēcīgu – skaistums un trauslums dzīvē pastāv līdzās. Tāpat arī fotogrāfijās iemūžinātās personības – stipras savā ikdienas ceļā, bet reizē jūtīgas un trauslas,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.
Fotoizstāde “Ziedu skaņa” tapusi Eiropas Savienības Sociālā fonda Plus un Latvijas valsts atbalstītā projekta “Atbalsta programma cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem” ietvaros. Saeimas nams ir jau desmitā pieturvieta šī sociāli nozīmīgā un emocionāli iedarbīgā projekta ceļā pa Latviju, atzīmēja D.Mieriņa.
Klātesošos uzrunāja arī izstādes producente un idejas autore, Pulmonālās hipertensijas biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Plūme, kā arī fotogrāfiju autore Agnese Zeltiņa.
Izstādes tēli balstīti modeļu iemīļotajās krāsās, ziedos, interesēs un vērtībās, radot personiskus un emocionāli piesātinātus portretus. Paši modeļi aktīvi piedalījās izstādes tapšanā, tostarp fotogrāfiju nosaukumu un aprakstu izstrādē. Izstādes varoņu vizuālo tēlu veidojusi Lolita Graudiņa, bet unikālās ziedu un augu rotas – floriste Antra Pugaine.
