Saeima rīt lems par ieceri samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai un aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 5% no IKP

Saeima ceturtdien, 26.martā, lems par ieceri samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai, skatot likumprojektu par degvielas cenu pieauguma ierobežošanu. Tāpat deputāti skatīs izmaiņas likumā, kas paredz aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 5% no iekšzemes kopprodukta – Saeimas Budžeta komisija lūgusi rītdienas sēdes darbakārtībā iekļaut grozījumu Valsts aizsardzības finansēšanas likumā.
Tāpat Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūgusi rīt Saeimu skatīt izmaiņas Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz balsu skaitīšanu manuāli gaidāmajās 15.Saeimas vēlēšanās.
Deputāti galīgajā lasījumā lems par likuma izmaiņām, kas paredz paātrināt infrastruktūras izveidi Sēlijas poligonā. Saeima trešajā lasījumā lems par Imigrācijas likuma izmaiņām, kas paredz stingrākas prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem sabiedriskās drošības vārdā. Lai samazinātu administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem, deputāti galīgajā lasījumā skatīs izmaiņas Sociālā uzņēmuma likumā.
Otrajā lasījumā Saeima skatīs Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumus, lai padarītu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu mūsdienīgāku un ērtāku dzīvokļu īpašniekiem.
Savukārt konceptuāli deputāti skatīs jaunu Sporta likuma projektu, kas paredz attīstīt mūsdienīgu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu sporta sistēmu Latvijā. Saeimai pirmajā lasījumā būs jālemj arī par grozījumiem Civilprocesa likumā, lai pilnveidotu kopīpašuma strīdu risināšanas kārtību civilprocesā.
Rītdienas sēdes darbakārtībā ir arī lēmuma projekts par importētāju un eksportētāju saraksta publicēšanu, kuri veic darījumus ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, kā arī kolektīvā iesnieguma par “Par atklātu algu valsts pārvaldē” turpmāko virzību.
Deputātiem būs arī jālemj par virkni jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās. Tostarp par Ceļu satiksmes likuma grozījumiem, kas paredz trešo valstu pilsoņiem, kuri Latvijā uzturas ilgāk par 6 mēnešiem, pienākumu kārtot eksāmenu transportlīdzekļa vadīšanai Latvijā. Tāpat Izglītības komisijai plānots nodot grozījumus Bibliotēku likumā, ar ko iecerēts stiprināt bibliotēku darbu un sakārtot regulējumu.
Savukārt Tautsaimniecības komisija lūgusi rītdienas darba kārtībā iekļaut izmaiņas likumā, lai vēl par gadu pagarinātu lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas.
Prezidija apstiprinātajā 26.marta Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauti 30 jautājumi.
Saeimas Preses dienests