Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalsta balsu skaitīšanu manuāli Saeimas vēlēšanās

Šodien, 25. martā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija tikās ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamos grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, nosakot balsu skaitīšanu ar rokām 15. Saeimas vēlēšanās.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pieņēma lēmumu par Saeimas vēlēšanu likuma grozījumu virzīšanu izskatīšanai 26. marta Saeimas sēdē steidzamības kārtībā un izskatīt divos lasījumos.
Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs: “Vēlēšanas ir demokrātijas pamats, tādēļ ļoti būtiski noņemt jebkādas šaubas par šo procesu. Šodienas komisijas sēdē atbalstījām CVK priekšlikumu par balsu skaitīšanu manuāli. Tas ļaus savlaicīgi sagatavoties procesam un samazinās iespējas dažādām spekulācijām par godīgu un caurskatāmu vēlēšanu norisi”.
Šāds lēmums būs nepārprotams signāls, ka tiks nodrošināta godīga un caurspīdīga vēlēšanu norise. Turklāt grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā neparedz atteikšanos no Valsts digitālās attīstības aģentūras paspārnē izstrādātām vēlēšanu informācijas sistēmām ilgtermiņā.
CVK otrdien, 24. martā, vērsās pie Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, aicinot veikt attiecīgos grozījumus. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris komisijas sēdē apliecināja, ka CVK ir tiesības pašai pieņemt lēmumu par balsu skaitīšanu ar rokām, tomēr Saeimas politiskais lēmums šajā situācijā būs atbilstošākais risinājums.
Priekšlikums par balsu skaitīšanu ar rokām 15. Saeimas vēlēšanās izriet no iespējamajiem pārkāpumiem IT iepirkumos, īpaši ņemot vērā Eiropas Prokuratūras un Valsts policijas uzsākto izmeklēšanu par krāpšanu 1,5 miljonu eiro apmērā, kā arī KNAB izmeklējamo kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu izpaušanu.
