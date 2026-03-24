Cilvēktiesību komisija atbalsta aizliegumu pieaugušajiem varas pozīcijā veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam

(24.03.2026.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti otrdien, 24.martā, konceptuāli atbalstīja izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas aizliedz veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, ja pieaugušais ir varas vai atbildības pozīcijā pret bērnu. Izmaiņas rosinājuši Saeimas deputāti. 

Komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima norāda, ka Krimināllikums paredz kriminālatbildību par seksuāla rakstura darbībām ar bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu. Taču arī no 16 līdz 18 gadiem jaunietis joprojām nav pilnībā fiziski un emocionāli nobriedis un var būt īpaši atkarīgs no pieaugušajiem, kuri viņu uzrauga, izglīto vai aprūpē. Samērā bieži izskan gadījumi, kuros 16 – 18 gadus veci jaunieši tiek iesaistīti seksuālās darbībās ar daudz vecākiem pieaugušajiem, kuri atrodas ietekmes un autoritātes pozīcijā, piemēram, treneriem, skolotājiem, nometņu vadītājiem. Tāpēc nedrīkstam pieļaut šādas situācijas un mums ir jāpasargā bērni no šādas varas ļaunprātīgas izmantošanas, uzsver L.Rasima.

Izmaiņas paredz likumā nostiprināt skaidru aizliegumu pilngadīgai personai veidot intīmas attiecības vai iesaistīties seksuālās darbībās ar bērnu līdz 18 gadu vecumam, ja pieaugušais bērnu uzrauga, aprūpē vai profesionālo pienākumu ietvaros ir atbildīgs par bērnu.

Likumprojekta autori skaidro, ka starptautiski aizvien biežāk tiek akcentēta tā saucamā jauniešu ievilināšanas problēma – mērķtiecīga manipulācija ar bērnu vai jaunieti, lai panāktu uzticēšanos un pakļaušanos seksuālas izmantošanas nolūkos.

Lai likuma izmaiņas stātos spēkā, tās vēl trīs lasījumos jāpieņem Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

