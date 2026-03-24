Plānots vēl par gadu pagarināt lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas

(24.03.2026.)

Līdz nākamā gada 1.jūlijam plānots pagarināt lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas. To paredz Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā otrdien, 24.martā, konceptuāli atbalstītais grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.

Aizlieguma pagarināšana nepieciešama, jo karadarbība Ukrainā turpinās un Krievija joprojām īsteno agresiju. Tas ir būtiski arī Latvijas drošībai. Zemkopības ministrijas pārstāvji komisijā uzsvēra, ka līdzšinējais aizliegums ir bijis efektīvs, īpaši kombinācijā ar Eiropas Savienības noteiktajiem paaugstinātajiem muitas tarifiem un sankcijām.

Nacionālais importa aizliegums ir spēkā kopš 2024.gada 8.marta. Tas aizliedz Latvijā ievest lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī šo valstu izcelsmes produktus, kas tiek ievesti no citām trešajām valstīm. Aizliegums līdz šim bija noteikts līdz šā gada jūlijam.

Komisija lūgs izmaiņas iekļaut ceturtdienas, 26.marta, Saeimas sēdes darba kārtībā un noteikt tām steidzamību.

 

Saeimas Preses dienests

