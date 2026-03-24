Saeimas namā ceturtdien sveiks paraolimpiešus

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 26.martā, uz Saeimas namu aicinājusi Latvijas paraolimpiešus, lai pateiktos par sasniegumiem un Latvijas vārda nešanu pasaulē 2026. gada ziemas paraolimpiskajās spēlēs.
Sportistu sveikšanā piedalīsies arī Saeimas Prezidija locekļi, Sporta apakškomisijas priekšsēdētāja Alīna Gendele un deputāti.
Pasākums ceturtdien notiks pulksten 12.35 Saeimas Viesu zālē.
