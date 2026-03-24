Saeimas namā ceturtdien sveiks paraolimpiešus

(24.03.2026.)

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 26.martā, uz Saeimas namu aicinājusi Latvijas paraolimpiešus, lai pateiktos par sasniegumiem un Latvijas vārda nešanu pasaulē 2026. gada ziemas paraolimpiskajās spēlēs. 

Sportistu sveikšanā piedalīsies arī Saeimas Prezidija locekļi, Sporta apakškomisijas priekšsēdētāja Alīna Gendele un deputāti.

Pasākums ceturtdien notiks pulksten 12.35 Saeimas Viesu zālē.

Mediju ievērībai:

Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam pieteikties laikus, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 24.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Saeimas Analītiskā dienesta izstrādātā pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija un ekspertu paneļdiskusija
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Melissa Argyros