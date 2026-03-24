Parlamentā atklās fotogrāfiju izstādi “Ziedu skaņa” – stāsti par cilvēku, nevis diagnozi

(24.03.2026.)

Aicinot ieraudzīt cilvēku ārpus diagnozes un izcelt personības skaistumu, Saeimā ceturtdien, 26.martā, atklās fotogrāfiju izstādi “Ziedu skaņa”.

Desmit iedvesmojošos foto portretos izcelta cilvēka personība, tās spēks un krāšņums, nevis invaliditātes radītie ierobežojumi vai slimība. Katram tēlam veidotas īpašas ziedu un augu kompozīcijas, atklājot modeļu raksturu, vērtības un pasaules izjūtu. Izstādes mērķis ir empātiskā un vizuāli iedarbīgā veidā rosināt sabiedrību saskatīt cilvēkā daudz vairāk nekā diagnozi – ieraudzīt viņa individualitāti, skaistumu un iekšējo spēku.

Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Klātesošos uzrunās izstādes producente un idejas autore, Pulmonālās hipertensijas biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Plūme un fotogrāfiju autore Agnese Zeltiņa.

Izstādes tēli balstīti modeļu iemīļotajās krāsās, ziedos, interesēs un vērtībās, radot personiskus un emocionāli spēcīgus stāstus. Paši modeļi aktīvi piedalījās izstādes veidošanā – fotogrāfiju nosaukumu un aprakstu tapšanā. Izstādes varoņu vizuālo tēlu veidojusi Lolita Graudiņa, savukārt unikālās ziedu un augu rotas – floriste Antra Pugaine.

Izstādi “Ziedu skaņa” atklās ceturtdien, 26.martā, pulksten 10.35 Saeimas nama Balsošanas zālē, Jēkaba ielā 11, un tā būs aplūkojama līdz 31.martam.

 

Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 24.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
12:00  Juridiskās komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas kopsēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Saeimas Analītiskā dienesta izstrādātā pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija un ekspertu paneļdiskusija
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Melissa Argyros